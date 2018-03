Von Gerhard Bühler

Im Glückstein-Quartier im Stadtteil Lindenhof gegenüber dem Hauptbahnhof geht es derzeit richtig rund. Nachdem vor Kurzem auf den Baustellen des Gerch-Hochhauses und des Parkhauses die Arbeiten begonnen haben, kündigte gestern gleich nebenan die Unternehmensgruppe Diringer&Scheidel mit dem "Quartier hoch Vier" den Baubeginn für das nächste Großprojekt an. Entstehen soll ein Gebäudeensemble aus einem Bürogebäude mit zwölfgeschossigem Turm und 17.000 Quadratmetern Bürofläche sowie einem Wohngebäude mit 77 Wohnungen. Nach einer Bauzeit von 36 Monaten sollen Fertigstellung und Übergabe im Sommer 2020 stattfinden.

85 Millionen Euro investiert

Sein Unternehmen habe das rund 6500 Quadratmeter große Grundstück schon vor einigen Jahren erworben, sagte Bauunternehmer Heinz Scheidel in seiner Begrüßung. Aufgrund der Größe mit 17.000 Quadratmetern Bürofläche sei es nicht einfach gewesen, das Objekt an den Markt zu bringen und habe ein Weilchen gedauert, räumte er ein. Realisiert werden sollen die Entwürfe des Architekturbüros Sacker aus Freiburg, die als Sieger aus einem Architektenwettbewerb hervorgingen.

Vorgesehen ist ein zweiteiliges Gebäudeensemble um einen begrünten Innenhof. Ein sechsgeschossiges, L-förmiges Bürogebäude mit zwölfgeschossigem Turm erstreckt sich dabei entlang der Südtangente (B 36) und schirmt damit ein zweites L-förmiges Wohngebäude ab, das sich an der Glückstein-Allee zum Lindenhof hin orientiert. Hier sollen auf sieben Geschossen 77 Mietwohnungen entstehen. Eine Tiefgarage wird 239 Plätze bieten. Das gesamte Projekt sei vor wenigen Tagen an die SV Sparkassenversicherung aus Mannheim verkauft worden, betonte Scheidel.

Die Versicherung will hier auch ihren neuen Firmensitz beziehen, machte SV-Finanzvorstand Roland Oppermann anschließend deutlich. Der bisherige Standort der Versicherung in der Gottlieb-Daimler-Straße in der Nähe des Planetariums stamme aus den 1970er Jahren und erfülle nicht mehr die Anforderungen an moderne Arbeitsplätze. Die Sparkassenversicherung sei mit Mannheim verbunden, es "war für uns selbstverständlich, hier nach einem neuen Standort zu suchen", betonte Oppermann. "Der neue Standort bietet bessere Effizienz und Senkung der Raumkosten, dazu kommt die ideale Verkehrsanbindung zum Hauptbahnhof. Daneben bieten die Vermietungen eine gute Kapitalanlage", begründete er die Entscheidung. Als Investitionssumme wurden 85 Millionen Euro genannt.

Einen "wichtigen Tag für die Stadt" nannte Oberbürgermeister Peter Kurz den Baubeginn. Zum einen sei das Projekt "Quartier hoch Vier" ein wichtiger Baustein im Glückstein-Quartier, zum anderen sei die Sparkassenversicherung ein großer Arbeitgeber. Der Umzug sichere 600 Arbeitsplätze am Standort, dankte er für die Entscheidung pro Mannheim.

Der Umzug der 600 Mitarbeiter werde nach der Fertigstellung im Sommer 2020 in fünf Etagen des Gebäudes erfolgen, kündigte Oppermann an. Die restlichen Büroflächen werden vermietet. Als besondere Qualität des Gebäudes hob er die Flexibilität der Flächen und Energieeffizienz hervor. Der Innenhof des Gebäudeensembles soll intensiv begrünt werden und Mitarbeitern sowie Mietern der Wohnungen zur Verfügung stehen.