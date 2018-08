Von Heike Warlich-Zink

Mannheim gilt schon immer als Gründerstadt. Nun wird die weibliche Seite weiter gestärkt: Seit 1. August gehören das Gründerinnenzentrum gig7 und MATex, ein neues Kompetenzzentrum für die Mode und Textil, zur Mannheimer Gründungszentren Gesellschaft (mg: gmbh). An der Spitze stehen Barbara Limbeck und Petra Thomas. Während Barbara Limbeck mit dem Gründerinnenzentrum in G7 eine bereits seit 2002 speziell für Frauen konzipierte Beratungs- und Anlaufstelle übernimmt, ist Petra Thomas noch mit dem Aufbau von MATex beschäftigt. Das Kompetenzzentrum mit mehreren Ateliers, zwei Werkstätten samt hochwertiger Industrienähmaschinen, gemeinsamem Laden und Webshop soll Anfang 2015 in einem denkmalgeschützten Gebäude in C4 , 6 entstehen. Auch MATex ist als Gründerinnenzentrum geplant. Derzeit wird geprüft, ob man es künftig nicht auch für Männer öffne, die in der Mode- und Textilbranche tätig sind, so Christian Sommer, Chef aller Mannheimer Existenzgründungszentren.

Die Ausrichtung von gig7 bleibt unverändert: Barbara Limbeck und ihr Team werden ausschließlich Frauen beim Weg in die Selbstständigkeit begleiten und dabei deren Lebensumfeld deutlich differenzierter betrachten, als dies in den anderen mg-Gründerzentren der Fall ist. Der Grund: Frauen gründen anders als Männer, haben andere Führungsstile und zusätzlich zum Beruf oftmals das "Familienunternehmen" zu führen. "Wir werden daher künftig unsere Beratungsschwerpunkte noch breiter anlegen", so die studierte Betriebswirtin.

[-] Weniger anzeigen HintergrundDas Gründerinnenzentrum in G 7, 22 gehört zu der Mannheimer Gründungsgesellschaft mg gmbh (Leiter Christian Sommer). Es ist erreichbar unter der 0621/1234942, oder gig7@mannheim.de . Unter dem Dach der Gesellschaft gibt es fünf weitere Existenzgründerzentren: Das MAFINEX-Technologiezentrum, Musikpark Mannheim, Altes Volksbad - Creative Business, das Deutsch-Türkische Wirtschaftszentrum sowie das Clustermanagement Musikwirtschaft Mannheim & Region.

Ziel einer jeden Existenzgründungsberatung und des Coachings sei, die Unternehmerinnen nachhaltig am Markt zu etablieren. Daher werden die Frauen von der Ideenfindung über die Erstellung von Business- und Finanzierungsplan, Informationen zu Buchhaltung, Steuern, Recht bis hin zum erfolgreichen Werbeauftritt auf ihrem Weg begleitet. "60 Prozent der Gründerinnen sind nach wie vor am Markt", erklärt Limbeck. Da Netzwerken groß geschrieben wird, werden in G7 neben Seminar- und Besprechungsräumen auch Büros für Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen unterschiedlichster Branchen zur Vermietung angeboten.

Im Kompetenzzentrum MATex will man ebenfalls auf Clusterbildung setzen. Petra Thomas, Modistenmeisterin mit eigenem Atelier und in den vergangenen Jahren mehrfach mit Projektleitungen im gig7 betraut, hat vor knapp drei Jahren den "MADE. Textil Club Mannheim" mit initiiert. Der Zusammenschluss professioneller Modeschaffender setzt sich aus bereits bestehenden Unternehmen zusammen. Aus MADE heraus entwickelte sich die Idee zu MATex. Hier werden Unternehmerinnen aus verschiedenen textilen Branchen professionell beraten. Die Beraterinnen haben ihr Domizil in Mannheims Zentrum, im Quadrat G7.