Von Gerhard Bühler

Mannheim. Die Abbrucharbeiten auf der riesigen "Franklin"-Baustelle im Stadtteil Käfertal sind in vollem Gange - und bei den Anwohnern rund um die ehemalige US-Siedlung macht sich zunehmend Unmut breit. Klaus Meggle erhebt gar schwere Vorwürfe zu den laufenden Arbeiten in der angrenzenden Offizierssiedlung. "Als unmittelbar betroffene Anwohner haben wir in den vergangenen Wochen und Tagen diverse Verstöße und Gefährdungen beobachtet", erzählt der Vorsitzende des Vereins Offizierssiedlung, der sich aus einer ehemaligen Bürgerinitiative gegründet hat.

In einem offenen Brief an die Bauaufsichtsbehörde und alle Gemeinderäte kritisiert der Verein unter anderem die "zu große Staubentwicklung beim Abriss aufgrund mangelnder Bewässerung" sowie "herumliegendes Material aus künstlichen Mineralfasern und Plastiksäcken mit asbesthaltigem Material". Der Verein beklagt sich zudem über mangelhafte Baustellenabsperrungen, starke Vibrationen in den Nachbarhäusern und Lärmbelästigungen außerhalb der Arbeitszeit von 7 bis 17 Uhr.

Hintergrund Die 12 Hektar große Offizierssiedlung ist ein Teil des Benjamin Franklin Village und wurde 1956 an der Wasserwerkstraße am Rande des Käfertaler Walds erbaut. Auf dem Gelände befinden sich 46 Doppelhäuser, zehn Einfamilienhäuser und eine Generalvilla. Sie ist quasi das Filetstück des Konversionsgeländes. Charakteristisch für die Offizierssiedlung sind die weitläufigen parkähnlichen Grünflächen und riesige Grundstücke, die in ihrer jetzigen Größe kaum bezahlbar wären. Die Firma Sahle Massivbau plant hier Reihenhäuser und hochwertige Einfamilienhäuser. ger

Zum Startschuss im Frühjahr haben die Verantwortlichen bereits die Dimensionen der Mega-Baustelle verdeutlicht. Um das neue Stadtquartier "Franklin" auf der 144 Hektar großen US-Siedlung zu errichten, müssen hier in den nächsten Jahren fast 220 Gebäude mit einer Grundfläche von 110.000 Quadratmetern abgerissen werden. Dabei werden 1,2 Millionen Kubikmeter Bauschutt produziert. "Das entspricht der dreifachen Größe der SAP Arena", erläuterte Konrad Hummel, Geschäftsführer der städtischen MWS Projektentwicklungsgesellschaft, den Umfang der "derzeit wohl bundesweit größten Baustelle".

Die Auseinandersetzung zwischen der ehemaligen Bürgerinitiative und der MWSP in Sachen Offizierssiedlung geht damit in eine weitere Runde. Seit dem Beginn der Konversion kämpfen die hauptsächlich aus Anwohnern bestehenden Aktivisten für den Erhalt und gegen bauliche Veränderungen in dem parkartigen, 123.000 Quadratmeter großen Areal. Nach einem Beschluss des Gemeinderats soll rund die Hälfte der 46 Doppelhäuser sowie zehn Einfamilienhäuser aus den 50er Jahren saniert werden. Die andere Hälfte wird abgerissen, hier sollen Reihenhäuser entstehen.

In einem öffentlichen Antwortschreiben geht die MWSP auf die Kritikpunkte ein, bittet jedoch um Verständnis für "unvermeidliche Beeinträchtigungen". Hummel verspricht darin, die ausführende Baufirma darum zu bitten, auf ausreichende Bewässerung zu achten. Bei den vermeintlichen künstlichen Mineralfasern handele es sich um PU-Schaum. Die ordnungsgemäß zwischengelagerten Abfallsäcke mit Asbest seien bereits abtransportiert, eine Gefährdung gebe es nicht.

Für die Sicherung des Schulweges in der Wasserwerkstraße - auch das ein Kritikpunkt des Vereins - liege eine verkehrsrechtliche Genehmigung vor, auch sei die Verkehrssituation "hinreichend beschildert". Was die Auswirkungen der Vibrationen auf die Häuser angehe, werde man einen Sachverständigen beauftragen, so Hummel. Zudem habe man die Bauunternehmen aufgefordert, die erlaubten Arbeitszeiten einzuhalten.

Hummel versicherte, dass man "im Rahmen der Möglichkeiten" alles tun werde, um die Belastungen so gering wie möglich zu halten. "Dennoch ist uns bewusst, dass die erforderlichen Arbeiten nicht gänzlich ohne Staub und Lärm ausgeführt werden können", bittet Hummel um Verständnis.