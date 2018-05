Von Harald Berlinghof

Im Großen und Ganzen sind die Mannheimer Unternehmen mit ihrem Wirtschaftsstandort zufrieden. Wenn da nur nicht die Höhe der Gewerbesteuer wäre, die der Gemeinderat vor zwei Jahren von 415 auf 430 Punkte erhöht hat. "Angesichts eines Haushaltsüberschusses von 62,5 Millionen Euro im Jahr 2012 fordert die Wirtschaft eine Rückkehr zum früheren Hebesatzniveau von 415 Punkten", fasst Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Industrie und Handelskammer Rhein-Neckar, die Meinung "seiner Kunden" zusammen.

Unter dem Strich sind die in der Quadratestadt angesiedelten Unternehmen mit ihrem Standort aber ganz zufrieden. Bei der gerade durchgeführten Umfrage der IHK vergeben sie insgesamt die Note "noch gut". Insbesondere die geografische Lage der Stadt im Zentrum der Metropolregion und ihre gute Anbindung an das Fernstraßen- und Schienenverkehrsnetz werden von den Unternehmen positiv gesehen. Zur guten Infrastruktur gehört aus Sicht der Mannheimer Betriebe neben dem Hauptbahnhof und dem engen Autobahnnetz auch der City-Airport Mannheim.

Ein weiterer wichtiger positiver Standortfaktor für die Betriebe ist die Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften. "Dies ist ein Faktor, der ganz besonders für die Industrie Bedeutung hat", so Axel Nitschke. Die Stadt könne die Betriebe beim Wettbewerb um Fachkräfte aber noch besser unterstützen, indem sie für ein ausreichendes Betreuungsangebot für Kinder und Kleinkinder sorgt und damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt. "Die Wirtschaft erkennt die Anstrengungen der Stadt in diesem Bereich an", so Nitschke. Allerdings sieht sie weiteren Handlungsbedarf.

Ein Drittel der befragten Betriebe moniert allerdings den Service der für sie zuständigen Mitarbeiter im Rathaus. In der städtischen Verwaltung und bei der Wirtschaftsförderung herrsche mangelnde Transparenz, Reaktionsgeschwindigkeit und Bearbeitungsdauer bei Anfragen seien zu langsam, so die Kritik. Hier sind die Noten gerade noch befriedigend, gibt Nitschke den Eindruck der Mitgliedsunternehmen weiter.

Weil die sogenannten "weichen" Standortfaktoren insbesondere bei Fach- und Führungskräften eine zunehmende Rolle spielen, wurde auch hiernach gefragt. Die Bewertungen für Wohnqualität sowie Umwelt- und Lebensqualität erreichen nur ein "befriedigend" und seien noch verbesserungswürdig. In den vergangenen vier Jahren haben diese Faktoren an Bedeutung gewonnen, hält Axel Nitschke fest.

Positiv gesehen und mit der Note "gut" beurteilt werden dagegen die Gesundheitsversorgung und das Schulangebot in der Quadratestadt. 341 Betriebe haben sich an der jüngsten Umfrage beteiligt. Die erste Standortumfrage wurde 2009 erhoben.