Michael Weiner will die 880 Kilometer in seiner Einsatzausrüstung zurücklegen. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Michael Weiner geht für andere buchstäblich durchs Feuer. Und das nicht nur von Berufs wegen, sondern auch in seiner Freizeit. Ab dem 23. März macht sich der 29-jährige Brandoberinspektor bei der Berufsfeuerwehr Mannheim in voller Einsatzausrüstung auf den 880 Kilometer langen Jakobsweg. Los geht es im französischen Saint-Jean-Pied-de-Port. Währenddessen sammelt er Spenden für Brandopfer.

Eine große Jakobsmuschel baumelt als Erkennungszeichen vom Sauerstoffgerät des Feuerwehrmannes. "Unseres Wissens ist er der Erste, der diesen Weg mit dieser Ausstattung absolvieren will", erklärte Erster Bürgermeister Christian Specht bei der Vorstellung des ambitionierten Projektes. Rund 25 Kilo "Zusatzgepäck", neben der Sauerstoffflasche noch feuerfeste Kleidung, ein Helm und ein kleiner wasserdichter Seesack nimmt der Feuerwehrmann mit auf seinen Weg ins spanische Santiago de Compostela und weiter zum "Ende der Welt" in Finisterre.

"Paulinchens Jakobsweg" nennt Weiner seinen Spendenlauf, für den er ab sofort um Unterstützer wirbt. "Paulinchen" heißt der Verein, den eine Mutter 1993 als Unterstützung für brandverletzte Kinder ins Leben gerufen hatte. "Jedes Jahr müssen 30 000 Kinder mit Verbrennungs- oder Verbrühungsverletzungen in ärztliche Behandlung", berichtete er. Die Erstversorgung in der Region sei zwar hervorragend, ergänzte Specht, "aber das Leid für viele Betroffenen beginnt erst danach, wenn die jungen Patienten wieder zurück in ihre Familien kommen und dort das komplette Leben umkrempeln".

Der Verein berät vorbeugend und bietet betroffenen Eltern Rat und Unterstützung, wenn doch einmal ein Kind zu Schaden gekommen ist. "Jeder Kollege lernt deshalb schon sehr früh, wer Paulinchen ist und was der Verein macht, auch wenn bei meinen Einsätzen Gott sei Dank noch nie ein Kind bei den Verletzten war", erklärte Weiner.

Ursprünglich hat er als Student der Wirtschaftsinformatik im dualen Studium bei der Stadtverwaltung begonnen und sollte den IT-Bereich der Verwaltung umkrempeln. Bei einem Auslandssemester in Kalifornien entdeckte der Student jedoch seine wahre Berufung. "Da habe ich spontan der Feuerwehr vor Ort bei einem Waldbrandeinsatz geholfen", erklärt der Feuerwehrmann. Direkt nach der Rückkehr nach Mannheim trat er der Freiwilligen Feuerwehr bei und Bürgermeister Specht gewann den jungen Mann 2011 für die Berufsfeuerwehr mit dem Wunsch, anderen Menschen beizustehen.

So wie jetzt mit seiner Wanderung, für die der Mannheimer um Unterstützung wirbt. "Die Reisekosten trage ich selbstverständlich komplett selbst." 35 Tagesetappen hat er sich vorgenommen und trainiert dafür, selbstverständlich in Einsatzkleidung, am Neckarufer und auf dem Laufband eines Fitnessstudios, schon eifrig. "Im Schnitt laufe ich etwa 30 Kilometer am Tag." Und für jeden dieser Kilometer wirbt er um Spender und Paten, die für 25 Euro ihren persönlichen Kilometer auf der spirituellen Wanderung erhalten. Die ersten 1000 Meter übernahm die Stadt Mannheim, 104 weitere Paten hat Weiner, ganz ohne Werbung, bereits gewinnen können. "Jeder Euro kommt bei Paulinchen an", verspricht er.

Info: Wer Michael Weiner und damit den Verein unterstützen möchte, hat dazu die Möglichkeit unter www.paulinchens-jakobsweg.de.