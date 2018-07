Mannheim. (boo) Drei Brände hielten die Mannheimer Berufsfeuerwehr gestern auf Trab. Mit einem Großaufgebot rückten die Kräfte bereits kurz nach 8 Uhr am Stadthaus N 1 an. Bewohner hatten Alarm geschlagen, nachdem dunkler Qualm aus dem Gebäude quoll. Rasch stellte sich heraus, dass in einem Technikraum des Untergeschosses ein Feuer ausgebrochen war und sich der Rauch daraufhin über die Lüftungsanlage durch das gesamte Gebäude ausbreitete.

Das Feuer im Keller war zwar relativ rasch gelöscht, aber die Auswirkungen waren groß. Weil eine Sprinkleranlage ansprang und eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Bereiche verhinderten, entstand beträchtlicher Wasserschaden. Die Berufsfeuerwehr geht von mindestens 100.000 Euro Schadenshöhe aus.

Das Stadthaus, in dem mehrere Geschäfte und Restaurants, die Stadtbibliothek, Ratssäle und das Wachsfigurenkabinett untergebracht sind, wurde sofort evakuiert. Verletzt wurde niemand. Zweieinhalb Stunden lang waren die Feuerwehren Mitte und Nord in und rund um das Stadthaus im Einsatz. Ein Trupp mit Atemschutz kümmerte sich um das Feuer in den Technikräumen des Untergeschosses. Am Nachmittag war N1 dann wieder zugänglich, die Tiefgaragen blieben aber noch teilweise geschlossen. Die heutige Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste, Immobilienmanagement, Sicherheit und Ordnung wird ein paar Quadrate weiter in den Florian-Waldeck-Saal des Museums Zeughaus, C 5 verlegt und beginnt erst um 16.30 Uhr. Rund um das Stadthaus kam es wegen des Einsatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Zeitgleich brannte es im Stadtteil Neckarstadt in der Rheinrottstraße, wo gegen 8 Uhr in der Pfalzmühle eine Maschinenhalle in Brand geraten war. Vermutlich hat ein technischer Defekt an einer Walzenmaschine den Brand in der Produktionshalle ausgelöst. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sonntagnacht meldeten Anwohner einen Wohnungsbrand im Stadtteil Schönau. Gegen 1.15 Uhr brach in einer Wohnung in der Rastenburger Straße aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Es breitete sich sofort auf die gesamte Wohnungseinrichtung aus. Die Flammen schlugen aus dem Fenster und drohten, auf das Dach überzugreifen. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern und den Brand löschen. Die Hausbewohner wurden in Sicherheit gebracht, für eine kurzzeitige warme Unterbringung der Bewohner sorgte die Feuerwehr. Fünf Personen aus der Brandwohnung erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung brannte allerdings komplett aus und ist unbewohnbar. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Mannheim geführt.