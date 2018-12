Für den früheren Baubürgermeister Niels Gormsen sprengt der Entwurf des Hamburger Architekturbüros gmp für den Neubau der Kunsthalle in seiner Dimension und unpassenden Materialwahl das Jugendstilensemble am Friedrichsplatz. Foto: vaf

Von Monika Frank

Am Museumsneubau im Jugendstilensemble rund um den Wasserturm scheiden sich die Geister. Die Stiftung Kunsthalle als Bauherr, von SAP-Mitbegründer Hans-Werner Hector mit einer Spende in Höhe von 50 Millionen Euro ausgestattet, will den auch von Stadt und Gemeinderat abgesegneten siegreichen Wettbewerbsentwurf der Hamburger Architekten von Gerkan, Marg und Partner (gmp) an die Stelle des für marode erklärten 30 Jahre alten Mitzlaff-Baus setzen und verspricht eine wunderbar auf den Platz abgestimmte "Museumsstadt in transluzenter Metallhülle".

Auf der Gegenseite wehrt sich die Bürgerinitiative Kunsthalle Mannheim gegen die Realisierung des in ihren Augen zu großen und zu groben Klotzes im empfindlichen Platzgefüge. Bei ihrem dritten Bürgerforum erhielt die Initiative prominente Unterstützung durch Niels Gormsen, von 1973 bis 1988 Baubürgermeister der Stadt, danach Dezernent für Stadtentwicklung in Leipzig und dort jetzt im Ruhestand noch Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Mit einer Reihe eindrucksvoller Bilder erinnerte Gormsen zunächst an Wettbewerbsergebnisse aus den 1950er und 1960er Jahren zur Wiederherstellung und Umgestaltung des im Krieg beschädigten Friedrichsplatzes. Alle mehr oder weniger radikal in ihrer Missachtung des ursprünglichen Baustils, über den die damals stark vom Bauhaus geprägten Architekten die Nase rümpften. Stattdessen konnte "eine der schönsten Platzanlagen Deutschlands" (Gormsen) wieder ihre alte Pracht entfalten.

Um weitere Bausünden auszuschließen, sei es in Sachen Neubau dringend nötig gewesen, dem Gebäudewettbewerb einen städtebaulichen Wettbewerb vorzuschalten. Ebenso wie die Bürgerinitiative bezweifelt Gormsen die Notwendigkeit, den Mitzlaff-Bau aus dem Jahr 1983 abzureißen, statt zu sanieren. Ein Wert von 30 Millionen Euro, finanziert mit öffentlichen Mitteln, würde so einfach vernichtet. Dazu kommen noch die nicht gerade unerheblichen Abrisskosten. Anders als der gmp-Entwurf füge sich das bestehende Gebäude in Breite, Höhe und Materialität sehr gut in das Ensemble des Friedrichsplatzes ein, sei beispielhaft für die Architektur der 1970er bis 80er Jahre und verdiene daher durchaus, unter Denkmalschutz gestellt zu werden.

Gormsen wies darauf hin, dass der Bau seinerzeit in enger Zusammenarbeit von Hans Mitzlaff mit dem damaligen Kunsthallendirektor Heinz Fuchs vor allem als Museum für die exzellente Skulpturensammlung konzipiert worden sei, so aber nie richtig genutzt wurde. Der reiche Tageslichteinfall von oben und den Seiten war ausdrücklich erwünscht, um die Wirkung der Plastiken zu steigern, wurde von den nachfolgenden Direktoren jedoch eher als störend empfunden. Die Folge waren jahrelang zugeklebte Fenster und Eingriffe in die Raumordnung, gegen die sich der inzwischen verstorbene Architekt nicht mehr wehren konnte.

Der gmp-Entwurf, laut Gormsen "ein aufgeblähter Riese mit viel Luft im Innern", bringe gegenüber dem Mitzlaff-Bau nur geringen Raum- und Flächengewinn, der jedoch Hauptargument für die Notwendigkeit eines Neubaus war. Durch überzogene Breite und Höhe riegle er den dahinter liegenden historischen Billing-Bau völlig vom Friedrichsplatz ab. Dieser ungegliederte "Allerweltsbau", der in jeder beliebigen Stadt stehen könne, sprenge in seiner Dimension und unpassenden Materialwahl das Ensemble am Friedrichsplatz.

Gormsen plädierte für einen Neubau an anderer Stelle und die Erhaltung des Mitzlaff-Baus, der wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt und voll der Skulpturensammlung zur Verfügung gestellt werden sollte.

In Anbetracht der städtebaulichen Bedeutung des Kunsthallenprojekts sprach sich Gormsen vor einer letzten Entscheidungen für eine Befragung der Bevölkerung aus, der aber zuvor das wahre Volumen des gmp-Entwurfs durch ein Schaugerüst vor Ort im Maßstab eins zu eins verdeutlicht werden müsse.