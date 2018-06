Mannheim. (dpa-lsw) Rund 600 Flüchtlinge sind am Freitagabend mit dem Zug am Mannheimer Bahnhof angekommen. Die Anreise sei ohne Probleme verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ursprünglich rechnete das Innenministerium mit rund 800 Flüchtlingen. Davon soll etwa die Hälfte in Baden-Württemberg bleiben.

In der Nacht zum Freitag waren bereits etwa 550 Flüchtlinge in Mannheim angekommen. 375 kamen in Villingen-Schwenningen unter, die übrigen Flüchtlinge wurden mit Bussen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland gebracht.