ger. Der Abriss und Neubau des so genannten "Barockpalais" O4, 4 in den Planken beginnt. Die Planken werden damit nach P3 und P7 um eine weitere Baustelle reicher. Um die Abriss- und Neubaupläne für das "Barockhaus" hatte es im letzten Jahr heftige Auseinandersetzungen gegeben. Der zuerst vorgestellte Plan der LBBW Immobilien, das Gebäude durch einen modernen Neubau zu ersetzen, war auf erbitterten Widerstand in der Bevölkerung wie in Politik und Stadtverwaltung gestoßen, die unisono die barocke Erscheinung als Erinnerung an Mannheims große Kurfürstenzeit keinesfalls verlieren wollten. Schließlich lenkte die Bauherrin LBBW ein und präsentierte einen völlig neuen Planentwurf des Frankfurter Architekten Jo Franzke, der in Anlehnung an das bestehende Gebäude einen Neubau wiederum in der Anmutung eines barocken Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert vorsieht, allerdings höher und größer und zugeschnitten für die künftige Nutzung. Einzelhandel und Büros sind hier vorgesehen. Nach dem Start der Hochbauarbeiten im Sommer 2014 ist die Fertigstellung für Frühjahr 2015 vorgesehen.