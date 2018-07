Von Annegret Ries

Das Arbeitsgericht Mannheim kann nur dann seine Aufgaben weiter bewältigen, wenn mehrere offene Richterstellen besetzt und Arbeitsplätze im Servicebereich nicht abgebaut werden, so Rolf Maier, Präsident des Arbeitsgerichts, im Geschäftsbericht für das Jahr 2013. Bei dem Gericht, das für Mannheim, Heidelberg, den Rhein-Neckar- sowie den Neckar-Odenwald-Kreis zuständig ist, sind im vergangenen Jahr 5594 neue Verfahren eingegangen.

12,5 Richterstellen gibt es an dem Arbeitsgericht, das mit elf Kammern in Mannheim und vier Kammern in Heidelberg vertreten ist. 2013 waren nach Angaben von Maier zwei Kammern während des ganzen Jahres und vier Kammern mehrere Monate lang nicht besetzt. Die zeitweise Abordnung von Richtern an höhere Gerichte und Elternzeiten von Richterinnen, nennt Maier als Gründe für diese Vakanzen.

Bisher werde die Arbeit von den anderen Richtern des Arbeitsgerichts übernommen. Das sei aber auf Dauer nicht zu leisten. "Es ist der Motivation und dem Einsatz der Mitarbeiter zu verdanken, dass die Verfahren stets zügig und gewissenhaft abgewickelt werden können", so Maier. Er verweist darauf, dass gerade am Arbeitsgericht eine schnelle Bearbeitung ihrer Probleme sehr wichtig sei. "Für Arbeitnehmer, wie auch für Arbeitgeber ist das von herausragender, oftmals gar von existenzieller Bedeutung", betont der Präsident des Arbeitsgerichts.

Die Arbeit habe trotz der nicht besetzten Richterstellen bisher auch deshalb bewältigt werden können, weil die Zahl der neu eingegangenen Verfahren seit 2010 mit durchschnittlich etwa 5500 pro Jahr recht niedrig liege. Man könne jedoch nicht davon ausgehen, dass dies auf Dauer so bleiben wird.

Von den 5594 neuen Verfahren, die im vergangenen Jahr beim Arbeitsgericht Mannheim eingereicht wurden, entfielen nach Angaben der Pressesprecherinnen Sima Faggin und Kerstin Miess 3947 auf die Kammern in Mannheim und 1647 auf die Kammern in Heidelberg. Dazu kamen 926 Verfahren, die zu Beginn des Jahres 2013 bei den Kammern in Mannheim noch offen gewesen waren und 406 "Altverfahren" bei den Kammern in Heidelberg. Am Jahresende waren in Mannheim noch 921 Verfahren und in Heidelberg 464 Verfahren offen.

Unterschieden wird in Urteils-, Beschluss- und Mahnverfahren. Bei den Urteilsverfahren gehe es meist um Klagen von Arbeitnehmern gegen eine Kündigung. In den Beschlussverfahren werden Streitigkeiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber behandelt. Geldforderungen sind Gegenstand der Mahnverfahren.

Personelle Engpässe habe das Arbeitsgericht Mannheim nicht nur bei den Juristen, sondern auch im Servicebereich, berichtet Maier. Hier sollen im Lauf des Jahres zwei Stellen wegfallen. Das führe auch zu Problemen bei der Besetzung der Pforte und der Poststelle. Denn die seien mit nur einem Mitarbeiter deutlich unterbesetzt, deshalb müssten hier auch Mitarbeiter des Servicebereichs einspringen. Das sei aber bei einem Abbau von Stellen nicht mehr möglich.