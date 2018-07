Am Donnerstagvormittag kontrollierte die Polizei in Mannheim Kleintransporter auf ihre Verkehrstauglichkeit. Foto: Kreutzer

Von Jan Millenet

Es ist teilweise erschreckend, was die Polizisten am Donnerstag zu sehen bekommen. Lose auf den Ladeflächen liegende Ladung, defekte Bremsen, durchgerostete Karosserien, Fahrzeuge, die schlichtweg nicht mehr verkehrstüchtig sind. Dennoch ist es ein bekanntes Problem, das vor allem auf Kleintransporter zutrifft. Vor ein paar Wochen erst gab es bei einer Kontrolle jede Menge Beanstandungen bei dieser Fahrzeuggruppe (wir berichteten). Grund genug für eine weitere groß angelegte Polizeikontrolle auf dem Gelände der Verkehrsüberwachung Mannheim in der Hochuferstraße.

Die Aktion startete um 6.30 Uhr. Doch bereits um 9 Uhr hat Holger Kretz, Polizeihauptkommissar und Leiter der Verkehrsüberwachungsgruppe für gewerblichen Güter- und Personenverkehr, jede Menge zu erzählen. 18 Fahrzeuge haben die Beamten zu diesem Zeitpunkt schon kontrolliert. "Viele von ihnen haben wir beanstandet", so Kretz. Kaum bis gar nicht gesicherte Ladung und etliche Technikverstöße bringen einigen Fahrern an diesem Tag gewaltigen Ärger ein.

So mancher Transporter wird kurzerhand sofort aus dem Verkehr gezogen, weil er nicht mehr verkehrstauglich ist. Für die Kraftfahrer heißt das: neues Fahrzeug organisieren und Transportgut umladen, Zeitverlust, Geldstrafe. Und dabei kann es jeden treffen: vom Baustellenzulieferer bis zum Paketdienstfahrer. Selbst ein Betonmischer, der ausnahmsweise kein Kleintransporter ist, geht den Beamten ins Netz. "Eine Achse ist mit drei Tonnen überladen", erklärt Kretz. Das Gesamtgewicht sei deutlich überschritten.

Der Hauptkommissar zückt sein Handy und zeigt Fotos von einigen schwarzen Schafen. Ein Fahrer transportierte schwere Eisenstangen. Ungesichert. "Im Extremfall können sie die Stirnwand des Autos durchschlagen und den Fahrer töten", sagt Kretz kopfschüttelnd. Ein anderer Transporter ist vollgestopft mit Baumaterial, ebenfalls ungesichert. Und mittendrin sitzt ein Mitfahrer. Einen Paketdienstler trifft es besonders hart. Sage und schreibe 15 Mängel weist sein Lieferwagen auf. Er hätte es wissen können: "Bei ihm leuchtet das ganze Armaturenbrett", stellt ein Kollege von Kretz fest, der auf die Kontrollleuchten des Wagens hinweist. Unter anderem sind die Bremsen und Stabilisatoren kaputt. Verkehrsuntauglich. Die Fahrt mit diesem Kleintransporter ist zu Ende, das Gesicht des Fahrers spricht Bände.

"Oftmals sind diese Menschen viel unterwegs, schlecht bezahlt und stehen unter enormem Zeitdruck", erklärt Holger Kretz. Um Geld zu sparen, würden die Verantwortlichen die Transporter für ihren Zweck nicht richtig ausrüsten, beispielsweise mit fest angebrachten Kisten, in die man Werkzeug legen kann, das im Falle eines Unfalls möglicherweise zum tödlichen Geschoss wird. "Bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern entwickelt eine 18-Kilo-Kiste einen Druck von rund einer Tonne", gibt der Beamte zu bedenken. Viele der ertappten Fahrer jedoch seien ob der Gefahren völlig ahnungslos, da ihnen die Grundkenntnisse dazu fehlen würden. Aber nicht nur die Fahrer, auch die jeweiligen Fahrzeughalter und die Verlader, wenn sie den Transporter falsch beladen haben, können zur Rechenschaft gezogen werden.

Während sich 20 Kontrolleure - das Team setzt sich dabei am Donnerstag aus Beamten der Schwerlasttruppe, der Autobahn- und der Wasserschutzpolizei Mannheim sowie einem interessierten Amtsleiter der Gewerbeaufsicht Heidelberg zusammen - die Transporter ganz genau anschauen, sorgen drei Motorradpolizisten für "Nachschub".

Sie schwärmen als "Greifer" ins nahe gelegene Stadtgebiet aus und führen ihren Kollegen die Fahrzeuge zu. Erfahrung sorgt für den richtigen Riecher. "Ich schaue auf die Optik des Fahrzeugs, ob es schwankt, wie die Reifenstellung ist, wie sich der Fahrer verhält", erklärt das Polizeimotorradfahrer-Urgestein Siegfried Ruchniak. 40 Jahre ist der Polizeihauptkommissar schon dabei und "hat verdammt viele erwischt", sagt Kretz. Kommt ihm etwas nicht geheuer vor, schaltet er das "Bitte folgen"-Signal ein, und ab geht’s zur Überprüfung. Allerdings, so Kretz, zähle nicht Masse, sondern die Qualität der Kontrolle. "Wir nutzen das nicht als Geldmaschine."

Um 11 Uhr ist Schluss. Die traurige Bilanz: Insgesamt wurden 26 Fahrzeuge kontrolliert, nur fünf davon konnten ohne Beanstandung ihre Fahrt fortsetzen. Drei Fahrzeuge wurden nicht mehr auf die Straße gelassen.