Von Heike Warlich-Zink

Fröhliche Kinder, zufriedene Betreuer und Eltern, die wissen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind: Was mit Schuljahresbeginn 2011/2012 als Pilotprojekt von Stadt und Diakonie an zwei Schulen begann, hat sich prächtig entwickelt. Inzwischen hat die Diakonie 290 Plätze für die Kernzeitbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule geschaffen. In sieben Einrichtungen werden 15 Gruppen angeboten. "Im November findet ein weiteres Gespräch mit einer interessierten Schulleitung statt", rechnet Margret Stein-Geib im Februar 2014 mit weiterem Zuwachs.

Die eigentliche Betreuungszeit geht von 7.30 bis 9 Uhr und von 11.30 bis 14 Uhr. "Weil die Nachfrage groß war, bieten wir inzwischen in acht Gruppen eine verlängerte Öffnungszeit bis 15 Uhr einschließlich Mittagessen an", berichtet die Abteilungsleiterin Kinder, Familie, Jugend und Bildung beim Diakonischen Werk darüber hinaus von einem weiteren Pilotprojekt: An der Feudenheimer Brüder-Grimm-Grundschule wird neben der regulären und verlängerten Öffnungszeit inzwischen eine dritte Gruppe bis 17 Uhr angeboten.

Sinn und Zweck ist es, Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Dafür können freie Träger wie die Diakonie Eltern und in Erziehung erfahrene Personen, beispielsweise Tagesmütter, einsetzen. Dass es sich nicht um pädagogisches Fachpersonal handeln muss, bedeutet jedoch nicht, dass die Schulkindbetreuer ohne entsprechende Vorbereitung in ihre Aufgabe starten. Vor Schuljahresbeginn muss ein zehnmoduliges Fortbildungsprogramm durchlaufen werden. Es wird in Erster Hilfe geschult und das notwendige rechtliche Wissen vermittelt. Hilfestellung bei der Organisation des Alltags in der Einrichtung gibt es ebenso wie Anleitungen für Spiel und Spaß mit Grundschulkindern, Infos zu Kommunikation oder Lebensmittelhygiene.

Im Laufe des Schuljahres wird das Kernwissen weiter vertieft. "Die Betreuenden erfahren etwas zur Bedeutung von Bewegung und Spiel. Sie lernen mit Konfliktsituationen in der Gruppe ebenso umzugehen wie mit schwierigen Kindern", betont Stein-Geib, dass alle Gruppen ständig fachpädagogisch betreut werden. Einmal im Monat finden dazu standortbezogen Teambesprechungen statt. Darüber hinaus gibt es vielfach Kooperationsgespräche, bei denen sich die Einrichtungen unter anderem über bereits mit Erfolg erprobte Beispiele für Bewegungs- und Kreativangebote austauschen.

Bei den meisten der Betreuenden, - derzeit 43 Frauen und ein Mann - handelt es sich um Eltern, die der Schulleitung und den Lehrern bekannt sind. "Einige waren bereits in der Hausaufgabenbetreuung aktiv, Vorlesepatin oder im Elternbeirat engagiert", nennt Stein-Geib Beispiele. Beruflich kommen sie aus ganz unterschiedlichen Bereichen, doch gerade in dieser bunten Mischung sieht sie den Gewinn. "Wir haben Eltern, die Klavier oder Gitarre spielen können. Andere haben bereits Theatergruppen geleitet oder kennen sich mit Tanzen aus und bereichern mit ihren Kenntnissen den Gruppenalltag". In der Albrecht-Dürer-Schule in Käfertal habe sich gar die komplette Kernzeit bei der "Fitness- und Wellnesswoche" mit dem Entspannungsangebot "Eine Reise ans Meer" eingebracht. Und ja, man könne mit Fug und Recht sagen, dass sich das Pilotprojekt zur Erfolgsgeschichte entwickelt hat. Nicht zuletzt, weil die Diakonie hinsichtlich der Betreuer bislang keine Nachwuchssorgen zu verzeichnen hatte. Vor allem aber, weil so manches Kind lieber noch bleiben möchte, als abgeholt zu werden.