Von Harald Berlinghof

Der Mann ist 58 Jahre alt, er ist bei der Gartenarbeit zusammengebrochen, aber sein Kreislauf ist stabil. So das Szenario. Tatsächlich ist der Mann ein Torso aus Kunststoff und heißt Cathis (Cathi Simulator). Er ist eine Trainingspuppe, also eine Art Dummy, an der Ärzte oder angehende Ärzte das Legen von Kathetern üben können. Und die Puppe wird von der Mannheimer Start-up-Firma Cathi GmbH zu Trainingszwecken zur Verfügung gestellt. Die Firma gründete sich 2003 und zog kurz darauf ins Mafinex Existenzgründerzentrum.

Anfänglich hatte die Firma Räumlichkeiten im Mannheimer Uniklinikum genutzt, das zur Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg gehört. Der Anstoß zur Gründung einer GmbH kam von der Wirtschaftsförderung, die in dem Geschäftsmodell viel Potenzial innerhalb des Mannheimer Medizintechnik-Clusters sah. Später zog es auf den Lindenhof.

"Wir haben damals mit zu den ersten gehört, die ins Mafinex kamen. Das war für uns eine wunderbare Gelegenheit, in günstiger Lage an bezahlbaren Büroraum zu kommen", erzählt Kathrin Höfer. Sie ist die Schwester der Firmengründerin Ulrike Kornmesser. Deshalb bezeichnet sie das Start-up auch augenzwinkernd als "kleines Familienunternehmen". Eines, das sich immerhin im weltweiten Vergleich mit drei großen internationalen Konkurrenten auseinandersetzen muss.

Im Mafinex sind vor allem technologieorientierte Neugründungen untergebracht. Viele junge und anfangs meist finanziell klamme Firmen benötigen Unterstützung, um im Markt Fuß zu fassen. Die leistet die Stadt Mannheim und speziell die Mannheimer Wirtschaftsförderung mit der Bereitstellung von günstigem Büro- und Laborraum.

Ideal ist für die Start-ups, dass eine weitgehend flexible Anmietung von Räumen im Mafinex möglich ist und eine gemeinsame Nutzung mit den Mitmietern von Besprechungsräumen, Küchen und Vortragsräumen angeboten wird. "Wir waren hier ganz glücklich. Auch, dass man sich mit den Nachbarn auf kurzem Weg austauschen konnte, war toll. Aber natürlich auch, weil die Mieten hier günstig sind", sagt sie. "Wenn man mit Gleichgesinnten zusammenarbeitet, fühlt man sich eher ernst genommen."

Vena femoralis in der Leiste oder vena radialis am Unterarm. Diese Blutgefäße werden häufig als Zugang genutzt, um mithilfe von Kathetern ärztliche Untersuchungen oder operative Eingriffe ohne große chirurgische Schnitte auszuführen. Doch solch komplexe Vorgänge am Patienten müssen geübt werden. Das Unternehmen will mit seinem "Cathis" Ärzten eine Trainingmöglichkeit bieten, ohne dass diese am Patienten üben müssen. Das Trainingssystem richtet sich an Kardiologen, Radiologen oder Angiologen. Natürlich bietet die Firma auch den Verkauf der Simulationseinheit Cathis an. Doch im Vordergrund steht dabei nicht der Verkauf des Systems, bestehend aus künstlichem Patiententorso, Recheneinheit, Bildschirmen und vor allem der selbst entwickelten Software, sondern die komplette Dienstleistung einer mehrtägigen Schulung an dem tageweise zur Verfügung gestellten System. Das kann beim Kunden vor Ort geschehen oder in den Räumen der Firma.

Und die sind nun bald nicht mehr im Mafinex. Denn die Zeit ist gekommen, wo das Unternehmen das Zentrum verlassen muss. Der Grund: Die festgelegte Frist, wie lange ein Start-up die indirekte Förderung durch die Stadt in Anspruch nehmen darf, ist abgelaufen. Jetzt zieht Cathi in Büroräume nach Käfertal. Die liegen längst nicht so ideal wie das Mafinex - "zehn Minuten zum Hauptbahnhof, 20 Minuten zum City Airport" - aber es ist bezahlbar für das kleine Unternehmen mit acht Mitarbeitern.

Rund 20 Cathi-Simulatoren stehen zur Verfügung. Bei den Schulungen sind ein Mitarbeiter sowie ein leitender Arzt anwesend, der die Übungseinheit begleitet. Beim realen Eingriff zeigen Röntgengeräte auf Bildschirmen in Echtzeit, wo sich der Katheter im Blutgefäß befindet. Der Arzt kann mithilfe dieser Bilder die Bewegungen des Katheters steuern. Im Simulationsmodell werden keine Röntgengeräte benötigt. Die Cathi-Software errechnet die genaue Position des Katheters und zeigt sie am Bildschirm - basierend auf echten Patientendaten.