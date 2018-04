Von Jan Millenet

Ihr äußeres Erscheinungsbild lässt wahrscheinlich erst einmal kaum ein Frauenherz höher schlagen. Doch sie dribbeln, passen und schießen Tore wie die Profis der Deutschen Nationalmannschaft. Und ihre Spiele sind mindestens genauso spannend wie die ihrer menschlichen Pendants. Die Roboterfußballmannschaft der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) erkämpft sich mehr und mehr einen festen Platz in einer kleinen Welt, in der neben den mechanischen Zwergen ohne Beine Ball und Tore im Mittelpunkt stehen. "Wir sind die beste Mannschaft Europas", sagt Professor Jochem Poller, der an der DHBW den Studiengang Informationstechnik leitet und unter dessen Fittiche das Projekt "Tigers" läuft.

Dahinter verbirgt sich der etwas schwerfällige Begriffskomplex "Team Interacting and Game Evolving Robots". Etwas leichtfüßiger ist das, was eigentlich dahinter steckt: etwa 15 auf 18 Zentimeter große, rundliche Flitzer, die mit einem Schussapparat ausgestattet sind. Mithilfe von omnidirektionalen Rädern, die es ihnen erlauben, aus dem Stand in alle Richtungen zu fahren und sich um die eigene Achse zu drehen, sausen sie über das rund 24 Quadratmeter große Spielfeld der "Small Size League" des sogenannten "RoboCups". In dieser Liga spielen Teams aus aller Welt mit.

Die Studentengruppe ist zurzeit knapp 30 Mann stark. Genauer gesagt arbeiten 25 männliche und vier weibliche Studenten an dem Projekt mit. Sie verteilen sich auf die Bereiche Marketing und Technik, kommen daher aus verschiedenen Studienbereichen. Zum großen Teil investieren sie mehrere Stunden ihrer Freizeit in die "Tigers".

"Der Idealismus und das Interesse an Wissenschaft imponieren mir sehr", erzählt Poller stolz von den Studenten. Denn es stehe bei Weitem nicht nur der Spaß am Wettkampf im Vordergrund, sondern auch die Erfahrungen, die die jungen Menschen mit dem Projekt sammeln: Teamwork, Vermarktung, Technik - perfektes Handwerkszeug für den späteren beruflichen Werdegang.

"An der Decke des Spielfelds hängen Kameras, die erkennen, wer zu wem gehört", erklären der technische Projektleiter Mark Geiger (22) und sein Kollege Jan Ehrensperger (22). Die beiden Informatikstudenten konzentrieren sich, umringt von allerhand technischen Teilen und Geräten, auf einen Bildschirm und das "Test-Fußballstadion" in der DHBW, auf dem eine Handvoll der kleinen Kicker steht. Sie kosten pro Stück ungefähr 5000 Euro. Die Kameras nehmen das Spielgeschehen auf und leiten die Daten an einen Computer weiter.

Und dort befindet sich das taktische Herz: eine künstliche Intelligenz, die den Torwart und die Spieler steuert - ein virtueller Jogi Löw. Bei den Meisterschaften treten dann pro Mannschaft sechs Roboter an. Gekickt wird mit einem orangefarbenen Golfball.