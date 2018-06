RNZ. Die Staatsanwaltschaft hat gegen elf Männer im Alter zwischen 26 und 50 Jahren Anklage wegen Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, seit dem Jahr 2011 in erheblichem Umfang Amphetamin, Ecstasy, Kokain und Marihuana an zahlreiche Abnehmer im Rhein-Neckar-Raum, aber auch bis nach Berlin und in die Türkei verkauft zu haben. Insgesamt wird in dem Komplex gegen rund 70 Beschuldigte ermittelt, der Straßenverkaufswert der beschlagnahmten Drogen beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Die Beschuldigten haben sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Mit einem Beginn der Hauptverhandlung ist im Juni zu rechnen.