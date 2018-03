Von Gerhard Bühler

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der "alte" Gemeinderat die Weichen zur Zukunft der Werkrealschulen gestellt. Mit knapper Mehrheit von SPD, Grünen und Linken wurde die Schließung dreier Schulen aufgrund zu geringer Schülerzahlen beschlossen. Dieselbe knappe Mehrheit sprach sich für den Einbau von Radwegen in die Bismarckstraße aus. In der Finanzausstattung der Fraktionen für die Gemeinderatsarbeit fand sich keine Mehrheit für eine veränderte Einteilung. Die CDU verliert daher eine Arbeitskraft.

Obwohl die SPD inzwischen öffentlich mitgeteilt hatte, die von ihr noch in der Hauptausschusssitzung mitgetragenen Veränderungen in der Finanzierung der Gemeinderatsarbeit wieder zu kippen, kam es hier erneut zu einer intensiven Aussprache. An der Größe und Zahl der Sitze einer Fraktion orientiert sich die aus städtischen Mitteln finanzierte Ausstattung mit Schreibkräften, Assistenten und Geschäftsführern. Der Verlust eines Sitzes bei der Wahl bedeutet für die CDU den Verlust einer ganzen Sachbearbeiter- oder Sekretärsstelle. Zunächst hatte es eine Übereinkunft gegeben, die Größeneinteilung abzuändern, um der CDU die bisherige Ausstattung zu erhalten.

"Es geht nicht um Belohnung oder Parteienfinanzierung, sondern um die Qualität der Gemeinderatsarbeit", sprach sich Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz für diese Absicht aus. Die Anforderungen an die CDU hätten sich durch das Wahlergebnis nicht geändert, wandte sich Kurz gegen eine unpassende Stimmungsmache in diesem Punkt.

Gute sachliche Gründe für die beabsichtigte Änderung räumte auch SPD-Fraktionsführer Ralf Eisenhauer ein. Offenbar war jedoch der Druck der SPD-Basis zu groß geworden. "Meine Fraktion hat mich davon überzeugt, dass dies kurzfristig so nicht vermittelbar ist", kündigte Eisenhauer an, das Thema "nochmals mit mehr Ruhe" weiter zu diskutieren.

Bedauern über den Verlust einer Arbeitskraft und Enttäuschung über den Verlauf der Diskussion äußerte CDU-Fraktionschef Carsten Südmersen. "Die Berichterstattung mit dem Vorwurf von Selbstbedienung und Taschenspielertricks war völlig daneben und jenseits von Gut und Böse", beklagt Südmersen hier ein "Primat der Stammtische".

Noch einmal kontrovers diskutiert wurde von den Gemeinderäten das Thema Schulentwicklung mit der beabsichtigten Schließung von Werkrealschulen. Hintergrund ist der dramatische Rückgang der Schülerzahlen und Neuanmeldungen. Eine Schulentwicklungskommission unter Mitwirkung von Experten und Gemeinderäten aller Parteien hatte dazu Vorschläge erarbeitet.

"Wir müssen zu Entscheidungen kommen, weil wir nicht alle Standorte halten können", erinnerte Kurz an sonst drohende Schließungen durch das Land. Mit knapper Mehrheit von SPD, Grünen und Linken beschlossen wurde schließlich die Aufgabe der Schiller-, Pestalozzi- und Konrad-Duden-Werkrealschule. Für die Friedrich-Ebert- und Geschwister-Scholl-Schule wird die Frage eines Ob und Wie einer weiterführenden Schule am Standort weiter diskutiert.

Ebenfalls mit knapper Mehrheit beschlossen wurde ein weiteres kontroverses Thema, der Umbau der Bismarckstraße für beidseitige Radwege. Bis zum Jubiläum "200 Jahre Erfindung des Fahrrads in Mannheim" im Jahr 2017 soll alles fertiggestellt sein.