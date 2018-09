34 Menschen wurde aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert, in dem es in der Nacht zu Donnerstag brannte.

Mannheim. (pol/mün) Bei einem Brand am Donnerstag kurz vor 2 Uhr in der Mannheimer Innenstadt sind zwei Jungen und ein Mädchen im Alter zwischen zwei und sieben Jahren, ums Leben gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft betonen, dass es bislang keinerlei Hinweise auf Brandstiftung gebe, wenn auch die Brandursache noch ungeklärt sei. Mittlerweile gab die Stadt Mannheim bekannt, dass wegen des Unglücks sowohl die Eröffnung des Fasnachtsmarktes am heutigen Donnerstags um 17.30 Uhr sowie der Prinzessinenempfang abgesagt wurden. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz an, Brandmelder in allen "Problemimmobilien" durchsetzen zu wollen.

Um 1.56 Uhr wurde die Polizei über Notruf über ein Feuer in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in U 5, 3 informiert. Der Brand war in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen, Nachbarn hatten bereits gewaltsam die Türe geöffnet, wie die Polizei berichtet, und die bulgarische Mutter sowie zwei Kinder ins Freie gebracht. Die beiden wurden zunächst von zwei Polizeibeamten reanimiert und nach dem Eintreffen der Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung zusammen mit der Mutter in deren Obhut übergeben. Ein drittes Kind konnte aufgrund der starken Rauchentwicklung erst später von der Feuerwehr geborgen werden.

Doch die Reanimationen bei den Kindern waren erfolglos, zwei Kinder erlagen noch am Brandort ihren Rauchgasvergiftungen, ein Kind verstarb im Krankenhaus. Die Mutter stand unter Schock und muss betreut werden. Ein Polizeibeamter und fünf Anwohner wurden durch Rauchgasvergiftung leicht verletzt und mussten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Nachdem es den Polizeibeamten gelang, den Brand mit zwei Feuerlöschern einzudämmen, konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen und anschließend das Gebäude entlüften.

Die 34 Bewohner des Hauses wurden zunächst alle evakuiert und in einem Bus untergebracht. Zur Betreuung der Evakuierten und der Mutter wurden durch die Feuerwehr zwei Notfallseelsorger hinzugezogen. Die Bewohner der unteren Stockwerke konnten am frühen Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Um die Unterbringung der Anwohner im 3. und 4. OG sorgte sich die Stadt Mannheim.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gebe es keinerlei Hinweise auf Brandstiftung, betonen Polizei und Staatsanwaltschaft, das Feuer sei innerhalb der Wohnung ausgebrochen. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Beamten der Kriminalpolizeidirektion haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.