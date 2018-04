Von Jan Millenet

Die Daimler AG hat ein Doppeljubiläum gefeiert. Das Unternehmen übergab den 40.000. Mercedes-Benz Citaro Omnibus und den 20.000. Sprinter-Minibus. Damit erreichte das Unternehmen einen neuen Bestwert. "Der Citaro ist der meistverkaufte Omnibus mit Stern aller Zeiten", verkündete der Evobus-Vertriebschef Till Oberwörder. Er nannte das Modell "einen Bus für Fahrer, Fahrgäste und Unternehmen". Empfänger der Jubiläumsmodelle waren die Firma Voyages Emiles Weber aus Luxemburg, die den Citaro entgegennahm, und Sandfaerhus Parkering aus Norwegen, die den Minibus im Omnibuswerk Mannheim erhielt.

Allein schon der Citaro verzeichnet eine Erfolgsgeschichte. Laut Unternehmen seien die Busse in 40 Ländern weltweit unterwegs und mit 3027 Verkäufen und einem Marktanteil von 16,4 Prozent sei er auch im vergangenen Jahr die Nummer eins unter den Stadtlinienbussen in Europa gewesen. "Er ist in allen Metropolen der Welt unterwegs ", betonte Oberwörder. In Mexiko, Singapur, Abu Dhabi und Japan beispielsweise stieße man ebenfalls auf die großräumigen Sternträger.

Auch in Sachen Abgasnorm Euro VI setze der Citaro Zeichen. "Er verbraucht 8,5 Prozent weniger Kraftstoff als seine Vorgänger mit Euro V. Und er unterbietet sogar die Euro-VI-Vorgaben", sagte der Vertriebschef. Auch in Deutschland behaupte der Citaro seine Führungsrolle mit einem Anteil von 37 Prozent. Und der Erfolg scheint nicht abzureißen. Aktuelle Großaufträge mit dreistelligen Stückzahlen kommen aus den europäischen Hauptstädten Brüssel, Budapest und Wien.

Seinen Werdegang startete der Citaro 1997 auf dem UITP-Kongress in Stuttgart, dem Weltkongress der Verkehrsbetriebe. Bereits im Jahr 2005 verbuchte der Autobauer 10.000 verkaufte Busse, 2011 waren es schon 30.000. 2009 gab es sogar einen Eintrag ins "Guinnessbuch der Rekorde", da ein arabischer Kunde aus dem Bus die größte Ambulanz der Welt machte.

Die aktuelle Modellreihe, 2011 eingeführt, sorgte mit einem markanten Design für Aufsehen. Und der Citaro war als erster Stadtbus mit dem elektronischen Stabilitätssystem ESP lieferbar. Seit zwei Jahren kurvt er mit Euro VI durch die Gegend. Hergestellt wird der Citaro in den Werken Mannheim und Neu-Ulm, teilweise auch im französischen Ligny.

Auch der Minibus befinde sich Oberwörder zufolge auf Rekordkurs. "Im Marktsegment Westeuropa ist er auf Platz eins." Der auf dem Modell Sprinter basierende Minibus wird in Dortmund hergestellt und ist ebenfalls in etwa 40 Ländern unterwegs.

Beide Fahrzeuge gibt es in unterschiedlichen Variationen. Mit Blick in die Zukunft sagte Oberwörder: "Der Gasbetrieb wird wohl kommen." Weitere alternative Antriebe stehen derzeit jedoch noch nicht zur Debatte. "Unser Fokus liegt auf Euro VI", meinte der Vertriebschef. Das sei bis jetzt für die Unternehmen am lukrativsten.