Von Rainer Köhl

Jetzt ist er Mitte sechzig und wirkt so fit und voller Power wie vor 30 Jahren noch: Konstantin Wecker hatte einen umjubelten Auftritt auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark. Der bayerische Barde sang alte und neue Lieder mit seiner exzellenten Band: Seine Wut im Bauch über politisch-soziale Missstände hat er in den neuen Liedern ebenso wenig verloren wie seinen Sinn für Poesie.

Persönliche Krisen und Kokainsucht hat Wecker längst hinter sich gelassen, zu erleben war ein Sänger, der vor Vitalität, kämpferischem Geist und guter Laune nur so strotzte. "Wut und Zärtlichkeit" heißt seine jüngste CD und von beidem sind seine Lieder nach wie vor reich erfüllt. Politisch ist er nach wie vor. "Das Lächeln meiner Kanzlerin raubt mir den Verstand", singt er in seiner ironischen Hommage an Frau Merkel. Deren Lavieren zwischen Atomlobby und Ökostrom nahm er dabei ebenso aufs Korn wie andere Ungereimtheiten. "Misch dich ein! Sage Nein!" heißt es heute in einem neueren Lied, kraftvoll rockig und zum Mitklatschen, einem Aufruf, dem Rassismus und Chauvinismus entgegenzuwirken. Damals, Ende der 70er Jahre habe es eine starke Friedensbewegung gegeben, obwohl Deutschland in keinen Krieg verwickelt war, heute sei es umgekehrt, spöttelte der Barde.

Brechts Gedichte mag Wecker besonders und hat einige davon vertont und auf CD herausgebracht. "Die Zartheit seiner Poesie, bei aller unverschämten Geilheit" ist es, was er daran so mag und was sich auch mit seiner eigenen Poetik bestens deckt. Lieder von vitaler Lebenslust und Hedonismus waren es, die er daraus sang und saftiger Blues war dafür eine starke Grundlage. Oder die Brechtvertonung "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen", ein poetischer Song von leiser, surrealer Metaphorik, in welchem die gestopfte Trompete, ein grooviger, jazziger Duktus sehr viel Atmosphäre hineinbrachte. Mit dem Pianisten und Trompeter Jo Barnikel, dem Gitarristen und Perkussionisten Jens Fischer-Rodrian und dem dänischen Pedal-Steel-Gitarristen Nils Tuxen hatte Wecker exzellente Musiker dabei, die den Songs große musikalische Raffinesse beigaben. Wecker selber begleitete seinen Gesang bisweilen am Klavier, für Besinnliches setzte er sich mal auf den Barhocker und für Kämpferisches schritt er die Bühne ab.

Und auch die neuen Songs gewannen sehr viel Vitalität durch die Live-Präsentation. Etwa die "Damen von der Kö", die nicht wissen, wohin mit all dem Geld. Sympathie hegte Wecker für den "wild gewordenen Rentner", der sein Geld im Bordell verjubelt und die Verwandtschaft unbeerbt hinterlassen will.