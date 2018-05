Von Harald Berlinghof

Am Gesicht erkennt man die Glücklichen. Und daran, dass sie Ersatzteile in vollgepackten Rucksäcken oder in mitgebrachten Bollerwagen zu ihren geparkten Autos schleppen. Schwarz lackierte Kotflügel eines Motorrads schleppt einer nach Hause, ein rostiges Motorrad, das geschoben werden muss, hat ein anderer erworben. Sie haben gesucht, und sie haben gefunden.

Und die beiden Finder sind nur zwei Beispiele von vielen, die man beobachten kann, wenn am Samstagmittag viele Besucher mit ihren Schnäppchen die Veterama auf dem Maimarktgelände wieder verlassen. "Ich habe das Teil seit Jahren gesucht. Und jetzt hatte ich eben Glück", erzählt einer, der aus Bayern gekommen ist und stolz einen Mercedes-Scheinwerfer in der Hand hält. Flugrost und eine kleine Scharte am Glas können da das Glück kaum trüben. Eher schon der Preis.

Der eine hat Bedienknöpfe für Radios und Autoarmaturen, der andere Kabelbäume in Originalfarben, der dritte seltene Originalbezugsstoffe für die Innenausstattung. Reparaturhandbücher, Ersatzteillisten und Konstruktionszeichnungen wechseln die Besitzer.

Die Veterama ist wie immer ein Stelldichein der unterschiedlichsten Angebote rund um Auto und Motorrad. Da werden ganz pragmatische und nützliche Dinge angepriesen wie Diesel-Additive und Industriekraftkleber. Der Verkäufer des Klebers gibt einen Tropfen des Klebers auf eine Glasfläche und setzt eine große Metallmutter drauf. Nach zwei Sekunden kann ein Kunde daran zerren und ziehen, wie er will, Metall und Glas lassen sich nicht mehr trennen. "200 Kilo Zug hält das", sagt der Verkäufer ganz ruhig. "Zieh nur kräftig".

Ganz praktisch ist auch so ein Spezial Nibbler. Das ist ein "Blechknabberer", den man auf eine Bohrmaschine aufsetzt und mit dem man dann ohne große Kraftanstrengung Autobleche in allen Formen mit Kurven und Zacken ausschneiden kann. Es wird nichts gesägt, sondern gestanzt und dabei entsteht viel weniger Hitze. Für Restaurateure, die fehlende Karosserieteile nachbauen wollen, ein interessantes Produkt.

Doch neben den nützlichen Dingen, die ein Schrauber eben so braucht, ist die Veterama auf alle Fälle auch ein Eldorado für Luxusrestaurierungen und für Dinge, für die man als Autoklempner nur ein gesteigertes Interesse entwickelt, wenn das Gefährt bereits blinkt und fahrbereit ist. Deshalb kann man auf der Veterama auch in die Zeit passende Kofferradios oder Picknickkörbchen finden.

Hans Küppers ist der "Vergasermann" auf der Veterama. 40.000 Vergaser in 150.000 Ausführungsvarianten hat er zu bieten. "Sechs Seecontainer voller Vergaser habe ich noch auf Lager", sagt er. Verschweigt aber, wie er bei dieser Lagerung den Überblick behält und an die gewünschten Einzelstücke herankommt.

Marcel van de Ven hat sich spezialisiert. Seine Liebe und sein Geschäftssinn konzentrieren sich auf die Marke Solex. Er hat dieses Jahr etwas Besonderes dabei. Einen kleinen Gokart-Renner aus den 1970er Jahren, den er einem Fahrgeschäft vom Rummel abgekauft hat. Sein Gokart wird von einem kleinen Solex-Mofamotor mit weniger als einem PS angetrieben. Das Veterama-Exemplar ist das letzte, das er noch auftreiben konnte. Eine Rarität sozusagen. Eine von vielen, die es auf der Veterama alljährlich zu entdecken gibt.