Von Gerhard Bühler

Passend zur bevorstehenden Neueröffnung des Jugendstilaltbaus nach dreijähriger Generalsanierung und dem kommenden Neubau präsentiert sich die Kunsthalle mit neuem Logo und einem rundum aufgefrischtem öffentlichen Auftritt. Ziel der mit neuem Selbstbewusstsein antretenden Kultureinrichtung ist es, sich als "Marke" mehr als bisher im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu etablieren und Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Das bisherige Logo wirkte tatsächlich nicht sonderlich beeindruckend. Auf zwei übereinandergestellten Tafeln erschien in weißer Schrift auf schwarzem Grund die Schrift "Kunsthalle Mannheim". Darüber befand sich ein farbiger, nach rechts oben gerichteter spitzer Keil.

Das von der Design-Agentur "Jäger & Jäger" aus Überlingen entwickelte neue Logo zeigt ein stehendes, stabiles schwarzes "K" mit einem oben angefügten, gedrehten kleinen "M" für Kunsthalle Mannheim. "Wir haben damit ein klares Signet gefunden, das viel dynamischer und kraftvoller ist als zuvor", zeigte sich Kunsthallendirektorin Ulrike Lorenz begeistert. Das Signet solle "eine räumliche, körperhafte, bewegte Erfahrung sein", Fragen aufwerfen und zu Interpretationen anregen, erläuterte Werbe-Designerin Regina Jäger.

Im Rahmen der Markenentwicklung oder neudeutsch "Corporate Identity" wurde auch die Internetseite der Kunsthalle aufgefrischt. Gewünschter Nebeneffekt des gesamten neuen Auftritts in der Öffentlichkeit ist es auch, die Aufbruchsstimmung weiter zu befördern, die mit der Generalsanierung des Altbaus und der Erwartung des Museumsneubaus am Friedrichsplatz in das Mitarbeiterteam der Kunsthalle eingezogen ist.

"Wir wissen, wer wir sind. Wir haben eine hundertjährige Erfolgsgeschichte", erinnert Lorenz an das berühmte Gemälde "Die Erschießung des Kaisers Maximilian" von Edouard Manet. "Dieses Bild hat kein anderes Museum der Welt, mit diesem Selbstverständnis wollen wir auftreten", unterstreicht sie das neu gefundene Selbstbewusstsein.

Das neue Signet oder Logo werde zur Entwicklung der Marke Kunsthalle beitragen, es sei kein "Knaller" und werde daher auch nicht so schnell verpuffen, zeigte sich bei der Präsentation auch Wirtschafts- und Kulturbürgermeister Michael Grötsch vom Erfolg überzeugt. Zu den Kosten von 60 000 Euro habe auch eine private Spende von 10 000 Euro gegeben, gab er Auskunft.

Start der Werbekampagne mit neuem Logo und neuer Website ist am kommenden Montag. Am Wochenende 18. bis 21. Oktober steigt dann die Wiedereröffnung des Jugendstilbaus nach der Sanierung mit Musik, Vorträgen, Performances bei freiem Eintritt. Auf einem 50 Quadratmeter großen Ankündigungsplakat ist das Logo mit einem Bild des Jugendstil-Altbaus der Stuttgarter Fotografin Brigida Gonzalez zu sehen.