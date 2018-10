Angehörige und Abgesandte des Militärs haben an der Stele am Flugplatz Neuostheim der 46 Toten des Hubschrauberabsturzes vom 11. September 1982 gedacht. Foto: vaf

Von Volker Endres

Auch Mannheim hat einen Gedenktag zum 11. September. Genau vor 31 Jahren fanden 46 junge Menschen beim Hubschrauberabsturz auf dem Flugplatz in Neuostheim den Tod. Seither versammeln sich Freunde, Kameraden und Angehörige in jedem Jahr an der Gedenkstele in Neuostheim.

"Wir erhalten sie durch unser Gedenken am Leben", sagte gestern Stadtvertreterin Elke Stegmeier. Auch sie hat eine persönliche Beziehung zu dem Jahrestag. "Ich wäre 1982 die Stadtvertreterin gewesen und sollte im Anschluss mit den Fallschirmspringern zum Essen gehen. Da habe ich einen Telefonanruf erhalten, dass es zu einem Unglück gekommen ist." Doch auch für sie galt, dass die Beziehung unter den Betroffenen mit den Jahren immer enger wurde, zu Freundschaften geführt hat.

Das war das Verdienst von Paul Lopez aus Toulon, der an dem Unglückstag seine beiden Kinder Marie-Paul und Francis verloren hatte. "Ich denke an sie in jeder Minute meines Lebens", sagte "Polo" noch im Vorjahr beim traurigen 30. Jahrestag. Lopez fehlte in diesem Jahr schwer erkrankt erstmals bei der städtischen Gedenkveranstaltung, aber auch beim Treffen der Angehörigen am Vorabend. "Wir wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute", betonte Stegmeier.

Peter Röttele, Koordinator des Treffens von deutscher Seite, weiß um die Bedeutung des Treffens. "Die Erinnerung verbindet die Menschen." Deshalb sind über die Jahre viele freundschaftliche Banden zwischen den betroffenen Familien in Deutschland, Wales, Amerika und Frankreich entstanden. "Diese Gemeinschaft wollen wir weiter pflegen."