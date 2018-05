Von Jan Millenet

"Setzen! Sechs." Nein, so schwer hat es die Stadt Mannheim in einer Befragung nicht getroffen. Das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) wollte unter anderem von Passanten wissen, wie zufrieden sie mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt sind. Die meisten, fast 52 Prozent, sagten "eher zufrieden", viele (etwa 32 Prozent) sogar "sehr zufrieden". Insgesamt haben die über tausend Befragten der Attraktivität der Mannheimer Innenstadt die Note 2,7 gegeben, was dem Bundesdurchschnitt entspricht. Am Dienstag wurden die Ergebnisse vorgestellt.

Herausragend bewerteten die an einem Septemberdonnerstag und an einem -samstag - zwei typischen Einkaufstagen - befragten Einkäufer die Angebotsvielfalt, die Erreichbarkeit und die regionale Verbundenheit. Markant daher, so Nicolaus Sondermann von der IFH: "Der typische Mannheimer kauft ziemlich selten im Internet ein."

Hintergrund Die Umfrage Wie sieht die Zukunft der deutschen Innenstädte aus? Was wünschen sich die Besucher von ihren Stadtzentren? Diese Fragen lagen der bundesweiten Untersuchung "Vitale Innenstädte" zugrunde, an der auch die Stadt Mannheim teilgenommen hat. In über 60 Städten unterschiedlicher Größen und Regionen wurden dazu im September 2014 rund 33 000 Einkäufer befragt. Städte wie Bielefeld, Bonn, Braunschweig, Magdeburg und Münster fielen dabei in die Ortsgrößenkategorie Mannheims. jami

Weitere Indizien, die der City den Umfrageergebnissen zufolge in die Tasche spielen, sind, dass die Besucher häufiger im Zentrum unterwegs sind, sich deutlich länger in der Innenstadt aufhalten, als in vergleichbar großen Städten, die an der Umfrage teilgenommen hatten, und dass sie in mehr Geschäften shoppen. Bei über 18 Prozent der Shopper stehen beispielsweise sechs und mehr Läden auf der Bummelliste.

"Überdurchschnittlich viele Einkäufer kommen von außerhalb", erklärte Sondermann und sprach von fast 47 Prozent, während der Ortsgrößendurchschnitt bei 36 Prozent liegt. Mannheim hat also Magnetwirkung auf das Umfeld. Doch es gibt auch negative Seiten. Die Sauberkeit bemängeln viele, die Sicherheit und - kaum verwunderlich - die Parkmöglichkeiten. Und, obwohl viele die Innenstadt hauptsächlich zum Kleiderkauf aufsuchen, vermissen viele der Befragten trotzdem noch mehr Modetempel. Sondermann hatte eine eventuelle Erklärung dafür parat. "Vielleicht sind viele jungen Menschen befragt worden, die nicht gleich ihre bevorzugte Marke gefunden haben." Was das Alter der Stadtgänger angeht, hat Mannheim im Vergleich zu anderen Städten laut Studie auch noch etwas Besonderes zu bieten. Etwa 21 Prozent der Einkäufer sind bis 20 Jahre jung. Der Ortsgrößendurchschnitt liegt bei etwa zwölf Prozent.

"Mannheim ist auf einem richtigen und guten Weg", sagte Bürgermeister Michael Grötsch, der sich erfreut über die Ergebnisse zeigte. Stagnation gebe es nicht, und Stadt und Händlern gelinge es, die Kunden zu halten und sogar neue zu gewinnen. "Dafür werden von mehreren Seiten über 700 Millionen Euro investiert", so Grötsch. Er gab zu, dass die Sauberkeit ein Manko sei. "Da müssen wir aktiv werden." Christiane Ram, die Leiterin der Mannheimer Wirtschaftsförderung, sagte dazu, dass der Gemeinderat bereits mehr Geld für zusätzliches Reinigungspersonal in den Haushalt eingestellt und das Budget für die Abfallwirtschaft aufgestockt habe. Dem Parkfrust wirkte sie mit dem neuen Parkhaus in R5 entgegen und damit, dass es auch wieder ausreichend Parkplätze geben werde, wenn die Großbaustelle Q6/Q7 beendet sei.

Lutz Pauels, erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim, blickte in die Zukunft und auf den doch mächtigen Onlinehandel - immerhin haben rund 19 Prozent angegeben, dass sie Dank Internet seltener in die City gehen. "Unsere Aufgabe ist es, die Menschen mit dem Angebot zu überzeugen, in die Stadt zu kommen." Pauels sieht die Zukunft im "Erlebniseinkauf" oder in der "Stadt als Inszenierung". Alles in allem, so resümierte Nicolaus Sondermann von der IFH, sei Mannheim ein Beispiel dafür, wie lebendig eine Innenstadt sein könne und wie groß ihr Zukunftspotenzial sei.