Von Heike Warlich-Zink

Ob auf der Autobahn vom Heidelberger oder Mannheimer Kreuz kommend: Der Seckenheimer Wasserturm fällt ins Auge. "Er ist nicht nur Wahrzeichen des Stadtteils, sondern prägt aufgrund seiner markanten Erscheinung das Landschaftsbild", gratulierte Erster Bürgermeister Christian Specht der Familie Lochbühler zum "Preis für Denkmalpflege". Ein Preis, der vom Verein "Stadtbild" seit 2009 an Persönlichkeiten vergeben wird, die sich mit besonderem Nachdruck für die Erhaltung historischer Bausubstanz einsetzen.

"Die mehr machen, als sie müssten", würdigte Vorsitzender Dr. Lothar Stöckbauer das Engagement für den "Seggema Glatzkopp", wie der Wasserturm aufgrund seiner noch im Originalzustand erhaltenen Kupferblechkuppel liebevoll genannt wird. Zugleich solle der Preis andere anstiften, es den Ausgezeichneten gleich zu tun, und sich für den Erhalt von stadtbildprägenden Gebäuden - ob denkmalgeschützt oder nicht - einzusetzen.

Zwar sprach Andreas Lochbühler vor rund 150 geladenen Gästen bei der Preisverleihung im von 1909 bis 1911 erbauten Wasserturm vom "größten unrentabelsten Projekt unserer Firmengeschichte". Doch habe man keinen Euro bereut, der in das Kultur-, Bau- und Industriedenkmal investiert worden sei. 1978 hatte die Familie den bereits 1956 stillgelegten Turm von der Stadt gekauft. Nicht unbedingt selbstverständlich, denn eigentlich hatte dessen Errichtung die sich bereits in der Umsetzung befindliche Geschäftsidee der damaligen Schlosserei Lochbühler, eine zentrale Wasserversorgung für den Ort aufzubauen, jäh durchkreuzt. Der Heimatverbundenheit der Familie, deren Firma sich inzwischen auf den Aufzugsbau konzentriert hatte, tat dies jedoch keinen Abbruch. Sie rettete den längst zum Wahrzeichen der Seckenheimer gewordenen "Glatzkopp" vor dem Abriss.

In einer ersten Sanierung wurden 1989 die oberen beiden Ebenen anlässlich des 90. Geburtstags von Carl Lochbühler ausgebaut. Zwischen 2010 und 2012 wurde das Denkmal dann innen wie außen aufwändig saniert. "In enger Absprache mit dem Landesdenkmalamt", wie Seniorchef Karlheinz Lochbühler und Denkmalpfleger Martin Wenz übereinstimmend erklärten.

Wenz hob sowohl die optische als auch bautechnische Besonderheit hervor. Zugleich treffe man hier auf die "faszinierende Ausnutzung der Vertikalen", nahm der Denkmalpfleger Bezug auf das dort untergebrachte einzige Aufzugsmuseum in Europa, das funktionsfähige Antriebe, Steuerungen und Aufzüge ab Beginn des 19. Jahrhunderts zeigt, darunter einen historischen Mühlenaufzug und einen Paternoster. Sein Dank richtete sich zugleich an den Verein "Stadtbild". Dieser will mit Preisverleihung stadtbildprägende Gebäude, Plätze und Denkmäler der Stadt ins öffentliche Bewusstsein rücken. "In dieser Form einmalig im Land".