Lange Schlangen bildeten sich schon traditionell beim Rad-Check (l.), an dem sich Interessenten kostenlos ihren Drahtesel untersuchen lassen konnten. Anbieter von Fahrradhelmen (M.) waren ebenso beim Radsalon auf den Kapuzinerplanken dabei wie Spezialunternehmen (r.).

Von Volker Endres

Alles rund ums Rad - das galt am Wochenende auch beim mittlerweile 7. Radsalon. Mit der kleinen Fahrradmesse unter freiem Himmel auf den Kapuzinerplanken sowie der Radparade durch Mannheim und Ludwigshafen gaben die Organisatoren einen kleinen Vorgeschmack auf das Radjubiläum im kommenden Jahr. Beim Radsalon arbeiten Stadtverwaltung, Werbegemeinschaft City und Stadtmarketing reibungslos zusammen.

Radparade nach Ludwigshafen

"Am Anfang war der Platz voll, jetzt ist er leer" - auf diesen einfachen Nenner brachte der ADFC-Vorsitzende Gerd Hüttmann den Erfolg der siebten Veranstaltung, konnte dabei aber nur für seinen Teilaspekt berichten: "Der Gebrauchtradmarkt wurde wieder sehr gut angenommen", berichtete er und wertete den leer geräumten Abschnitt der Kapuzinerplanken als Erfolgsgeschichte. Und eine sichere noch dazu, denn die "Ermittlungsgruppe Fahrrad" der Polizei überprüfte vor Ort, ob es sich bei den angebotenen Drahteseln eventuell um Diebesgut handelte. "Aber da war keins dabei", erklärte einer der Beamten.

Auf der anderen Seite war der Platz der Fahrradmesse alles andere als leer, sondern, ganz im Gegenteil, hervorragend besucht, freute sich auch Peter Rossteutscher aus dem Radjubiläumsbüro "Monnem Bike" als Initiator der Veranstaltung. "Wir haben in jedem Jahr mehr Fahrradhändler, die sich beteiligen wollen. Dieses Jahr kamen sogar kurzfristig noch fünf Anfragen, denen wir allerdings absagen mussten. Wir könnten also noch expandieren, wenn wir mehr Fläche hätten", erklärte er.

Und auch Lutz Pauels freute sich als Vorsitzender der Werbegemeinschaft City: "Der Radsalon ist inzwischen eine unverzichtbare Sommerveranstaltung in der City geworden." Mit der auch Handel und Mittelstand sehr zufrieden waren. "Die Stadt war voll", betonte Pauels.

Elektromobilität und das große Thema der Lastenfahrräder mit E-Motor standen im Mittelpunkt der siebten Veranstaltung, die längst zur Erfolgsgeschichte wurde. "Als Mannheimer Händler darf man hier nicht fehlen", erklärte beispielsweise Willi Altig. Auch der ehemalige Radrennsportler hat sich mittlerweile mit den E-Bikes angefreundet. "Gerade auf den Mittelstrecken nimmt der Verkehr hier immer mehr zu." Teilweise sei es falscher Stolz, der gerade Männer noch vom unterstützten Fahren abhält. "Aber es macht schon einen Unterschied, wenn ich ohne Anstrengung und nicht nass geschwitzt mit dem Fahrrad zum Beispiel ins Büro fahren kann. Ich selbst nutze für solche Strecken auch längst ein E-Bike", verriet der 81-Jährige. Für verborgene Motoren in Rennrädern, die den Fahrer per Knopfdruck mit einer Stärke von rund 100 Watt unterstützen, hat er hingegen wenig übrig, auch wenn ein Vorführmodell an seinem Stand die Funktionsweise des "Elektro-Dopings" erklärte. Viel lieber verwies er auf die Vorzüge von Fahrrad und Anhänger: "Damit erledige ich den Großteil meiner Einkäufe". Und damit lag er voll im Schwerpunktthema des siebten Radsalons.

Arne Behrensen ist bundesweiter Experte beim Thema Lastenfahrräder, die mühelos bis zu 250 Kilogramm transportieren können und so dabei mithelfen sollen, den innerstädtischen Verkehr bis 2020 um bis zu fünf Prozent zu entlasten, wie es die "Radstrategie Baden-Württemberg" als Ziel formuliert. Mannheim sei in dieser Hinsicht in einer guten Position: "Hier gibt es nämlich auch Lastenbike-Händler für die fachkundige Beratung."

Nicht um Beratung, sondern um handfeste Hilfe ging es wie immer bei den "Radflüsterern", dem kostenlosen Rad-Check. "Reifen aufpumpen, Kette ölen und Bremsen nachstellen sind dabei die Dauerbrenner", verriet "Flüsterer" Nico Netzer angesichts der langen Schlange von Wartenden, die auf kleine Reparaturen hofften, denn auch die gehören mittlerweile fest zum Mannheimer Radsalon.