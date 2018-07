Am 25. April öffnet der Maimarkt seine Tore. Bis zu insgesamt 350 000 Besucher erwarten die Veranstalter an elf Messetagen. Foto: Gerold

Von Harald Berlinghof

Der Mannheimer Maimarkt wird in diesem Jahr 402 Jahre alt. Was nicht automatisch bedeutet, dass es der 402. Maimarkt ist. Zu oft fiel er in Zeiten der Kriegswirren aus. Niemand vermag deshalb genau zu sagen, der wievielte Maimarkt es eigentlich ist. Nichtsdestotrotz, so die Veranstalter, kommt auch der diesjährige Maimarkt ewig jung daher. Mit Angeboten an alle Sinne und an den Geist. Nützliches und Kurioses, Althergebrachtes und Brandneues präsentiert die Verbrauchermesse ab dem 25. April für elf Tage auf dem Maimarktgelände im Mannheimer Bösfeld.

"Es wird wieder spannend", meint Maimarkt-Chefin Stefany Goschmann. Auch in diesem Jahr nimmt sich Deutschlands größte Regional-Verbrauchermesse, die im vergangenen Jahr mehr als 350 000 Besucher anzog, wieder dem Thema der behinderten Mitmenschen an. Neben den Blinden und Sehgeschädigten, die bislang im Mittelpunkt der Maimarkt-Aktivitäten zum Thema Inklusion standen, sind es in diesem Jahr vor allem Menschen mit Hörschäden. Rund 17 Millionen seien in Deutschland davon betroffen. Auf der Sonderschau "Gemeinsam stark sein" in Halle 26 bieten Chefärzte der HNO-Kliniken aus Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen Fachvorträge an, Besucher können Hörtests machen und erfahren, wie man einen Hörsturz therapieren kann.

Mobilität spielt jedes Jahr auf dem Maimarkt eine bedeutende Rolle. "Fortbewegung auf zwei oder vier Rädern, oder auch auf zwei oder vier Beinen", betont Goschmann. 16 Automarken, E-Bikes und Fahrräder werden gezeigt. Besucher können hier auch das neue Fahrradverleihsystem VRNnextbike des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar prüfen.

Ab dem 1. Mai ist beim 52. Maimarktturnier die Reitsportelite mit Dressur- und Springreiten zu Gast. Aber auch Kuhgespanne erwarten die Besucher. Die Polizei wird nach einem Jahr Pause wieder mit einer Polizeireiterstaffel und einer Hundeführerstaffel auf dem Bösfeld sein. Außerdem informieren Beamte in diesem Jahr über Cyberkriminalität - "auf vielfachen Wunsch der Maimarkt-Besucher", wie Polizeisprecherin Roswitha Götzmann erklärt.

Vom Walking und Wandern in der Region und darüber hinaus ist in den Hallen der Reise- und Ausflugsveranstalter und der Halle der Region die Rede.

Tiere gehören seit Anbeginn zum Maimarkt dazu. Stadtkinder staunen beim Betrachten von zotteligen Rinderrassen und sind begeistert mit dabei, wenn es in der Schweineschule erlaubt ist, die kleinen Ferkel zu streicheln.

Neu ist in diesem Jahr das Angebot an Upcycling-Objekten. Unter dem Motto "schöner shoppen" können Tierfiguren aus recycelten Flipflops, Lampenschirme aus CDs oder Kleidung als alten Reifen bestaunt und gekauft werden.

Die Stadt Mannheim, die Metropolregion Rhein-Neckar, die Halle 21 mit Italien und das afrikanische Dorf sind inzwischen ein fester Bestandteil des Maimarkts. Nils Schmid, Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident kommt zur Eröffnung am 25. April ins Festzelt und Guido Wolf (CDU-Fraktionschef) spricht beim Mittelstands-Frühschoppen am Sonntag, 3. Mai. Lustig wird es mit Kabarettist Chako Habekost, der am 28. April beim Tag der Landfrau zu Gast ist.

Nach einer guten Stunde voller Informationen schließt Stefany Goschmann ihre Ausführungen lächelnd mit den Worten: "Jetzt wissen sie einen Bruchteil dessen, was auf dem Maimarkt los ist."

Info: Der Maimarkt ist von Samstag, 25. April, bis einschließlich Dienstag, 5. Mai, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf www.maimarkt.de