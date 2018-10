Von Gaby Booth

Der Mord an der litauischen Studentin Gabriele Z. im November vergangenen Jahres und drei weitere sexuelle Straftaten haben die Menschen im Stadtteil Jungbusch stark verunsichert. Die Stadt reagierte darauf mit einem "Runden Tisch", der die Sicherheitslage analysierte und nach konkreten Wegen sucht, um Angsträume zu beseitigen.

Einige erste Ergebnisse liegen nun vor: Ab Mitte Februar wird eine bestehende Lücke im Fahrplan geschlossen, die Buslinie 60 fährt dann künftig täglich zwei Mal mehr, um 23.44 und um 0.14 Uhr vom Hauptbahnhof bis in die Grenadierstraße. Außerdem sollen Nachtbusse zu beliebten Ausgehorten am Wochenende angeboten werden. Zudem soll es bessere Möglichkeiten für Taxianschlüsse an Straßenbahnhaltestellen geben. Diese ersten Ergebnisse kamen nach einer Begehung und Gesprächen zwischen Polizei, Opferbetreuern, Vertretern der Universität, dem Institut für Kriminologie in Heidelberg, der RNV - Rhein Neckar Verkehr-Gesellschaft sowie dem Frauen- und Mädchennotruf zustande. "Wir brauchen dieses Expertenwissen, um Aktionismus zu vermeiden, der nicht weiter hilft", betonte Oberbürgermeister Peter Kurz. Polizeivizepräsidentin Caren Denner stellte in Aussicht, dass die Selbstbehauptungskurse der Polizei langfristig etabliert werden, aber auch die Kriminalprävention noch intensiviert werden sollen. Die Polizei registriert schon jetzt eine starke Nachfrage von Frauen nach den Selbstbehauptungskursen.

Objektiv ist die Sicherheitslage in Mannheim gut. Das belegt die Kriminalstatistik. Durch die aktuellen Gewalttaten ist das subjektive Sicherheitsempfinden allerdings deutlich gestört. Der "Runde Tisch" wird in drei Monaten wieder zusammenkommen, um die vorgenommenen Maßnahmen zu bewerten und weiter zu begleiten.