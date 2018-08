Mannheim. (jami) Jedes Jahr bricht die Aktion "Runtegrate - Laufen für den Jungbusch" ihren eigenen Rekord vom Vorjahr: mehr Teilnehmer, mehr Spenden, mehr Besucher. Und das ist auch das Ziel für den anstehenden Lauf, der am Sonntag, 5. Juni, wieder für Bewegung in Mannheims Szenestadtteil sorgen dürfte. Es gilt, gemeinsam die 1500-Kilometer-Marke zu knacken. Organisiert wird der Lauf vom Gemeinschaftszentrum Jungbusch, dem Sportverein DJK Mannheim-Jungbusch, von ehemaligen Studenten der Mannheim Business School und etlichen weiteren Stadtteilorganisationen.

"Jeder, der mitmacht und möglichst viele Kilometer entlang der Laufstrecke läuft, leistet damit einen Beitrag für mehr Integration durch Sport und Bildung im Jungbusch", rührt Quartiermanager Michael Scheuermann bei einem Pressegespräch die Werbetrommel. Denn pro Kilometer zahlt ein Sponsor einen im Vorfeld vereinbarten Spendenbetrag. Für den sechsten "Runtegrate" rechnen die Veranstalter mit rund 400 Teilnehmern, was eine Verzehnfachung im Vergleich zur Premiere im Jahr 2011 wäre, als etwa 40 Läufer antraten. Der Lauf zieht auch Läufer an, die selbst nicht in Mannheim beziehungsweise im Jungbusch leben. In der Zwischenzeit gebe es sogar schon Überlegungen, das Stadtteilfest des Jungbuschs mit dem "Runtegrate" zu kombinieren.

Mit dem Spendenerlös unterstützt werden sowohl Sportgruppen für Kinder und Jugendliche innerhalb der DJK Jungbusch als auch damit verknüpfte Bildungsangebote wie Lern- und Hausaufgabenhilfe oder Bewerbungstraining. Sollte die 1500-Kilometer-Marke erreicht werden, steuert das im Jungbusch ansässige Unternehmen Sax + Klee noch einmal 1500 Euro bei.

Schon jetzt haben sich rund 260 Läufer angemeldet. Darunter auch viele neue Gruppen, etwa Bewohner der neuen Loftwohnungen im Jungbusch, Vorschulkinder der Kindertagesstätte Hafenkirche oder eine Gruppe Geflüchteter, die nun in Mannheim leben.

Aufgrund der größeren Teilnehmerzahl haben die Veranstalter die Laufstrecke angepasst. Der etwa ein Kilometer lange Rundkurs mit Start an der Werftstraße führt jetzt mitten durch den Jungbusch. Die betroffenen Straßen sind dann für den Verkehr gesperrt. Bei Regen wird das Rahmenprogramm vom Freizeitgelände in die Jungbuschhalle verlegt.

Info: Anmeldung unter www.runtegrate.de und bis zum Tag des Laufs vor Ort bis 13.30 Uhr.