jami. Seit Anfang 2014 ist der Entsorger Knettenbrech+Gurdulic für die Ausgabe und Abholung der Gelben Säcke in Mannheim verantwortlich. Doch so wirklich rund scheint das Ganze immer noch nicht zu laufen. Sowohl die Belieferung der Abholstellen als auch der Abtransport der vollen Säcke hakt, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Und weiter: In den vergangenen Monaten seien die Verteilstellen für Gelbe Säcke trotz mehrfacher Aufforderung "gar nicht oder nicht mit der gewünschten Bedarfsmenge" von Knettenbrech+Gurdulic beliefert worden. Dadurch komme es zu Engpässen bei der Ausgabe von Gelben Säcken. "Die Bürgerservices und andere kommunale Stellen müssen daher immer öfter Mannheimer, die nach den Säcken fragen, mit leeren Händen nach Hause schicken." Die Stadt habe das Unternehmen schon mehrfach auf das Problem angesprochen, allerdings ohne Erfolg. Der Gelbe Sack hat sich zu einem Dauerärgernis entwickelt. "Neben der unzureichenden Belieferung mit Gelben Säcken kam es in der Vergangenheit auch immer wieder zu Verzögerungen bei der Abholung", so die Stadt weiter.

Teilweise seien die Säcke beschädigt worden, ihr Inhalt wurde auf Straßen und Gehwege verteilt. Daraufhin habe die Stadtreinigung die betroffenen Gebiete gereinigt und den Abfall entsorgt. Regelmäßig gingen bei der Abfallwirtschaft Beschwerden ein, obwohl diese weder für die Verteilung noch für die Sammlung der Gelben Säcke verantwortlich sind.

Bei der Entsorgung des Gelben Sacks handelt es sich um ein privatwirtschaftlich organisiertes und finanziertes Sammel- und Verwertungssystem, für das in Mannheim die Firma Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland (DSD) verantwortlich ist. DSD hat Knettenbrech+Gurdulic nach einer Ausschreibung mit der Beschaffung, Verteilung und Sammlung der Säcke beauftragt.

Das Unternehmen wundert sich indes über die Beschwerden, wie Gesellschafter Patrick Gurdulic, verantwortlich für den Raum Mannheim, auf RNZ-Anfrage erklärte. "Das Gerücht beziehungsweise die Problematik ist vor ungefähr vier Wochen aufgekommen", sagte er. Woran es liege, könne er sich nicht erklären. Das Unternehmen habe genug Gelbe Säcke auf Lager und würde ausreichend ausliefern. "Bei uns gibt es keinen Engpass", so Gurdulic. Doch warum kommen Beschwerden auf? Gurdulic suchte Erklärungen. "Entweder wurde vergessen, bei uns etwas zu bestellen, oder betroffene Ausgabenstellen haben zu spät bestellt." Seitens des Unternehmens würden die Vorgaben "ganz klar eingehalten".

Auch was die Abholung betrifft, sieht Gurdulic auf Firmenseite keine Fehler. Es könne immer wieder mal etwas daneben gehen, das sei menschlich. Aber dann würde die Firma die Abholung noch am selben Tag oder am Folgetag tätigen. Gurdulic berichtete von etwa drei bis fünf Beschwerdeanrufen täglich. "Das ist eine Fehlerquote von unter einem Prozent." Einen Handlungsbedarf sieht das Unternehmen nicht.

Dennoch kann die Stadt nicht von einem reibungslosen Ablauf sprechen. Eine mögliche Konsequenz wäre eine Bewerbung der Stadt beim DSD, was sie laut Abfallwirtschaft auch vorhabe. Da es sich aber um eine öffentliche Ausschreibung handele, sei offen, ob sie den Zuschlag erhält. Noch bis Ende 2016 müssen die Mannheimer also zittern, dass der Müll - sofern sie überhaupt Gelbe Säcke erhalten - abgeholt wird. Denn bis dahin hat das aktuelle Entsorgungsunternehmen den Zuschlag.