Von Jan Millenet

Schrill, bunt, lebhaft. So kennen wahrscheinlich die meisten den Christopher Street Day (CSD). Zumindest die Parade. Sie wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder sein, wenn sich der Demo-Zug für die Rechte und Akzeptanz von nicht heterosexuellen Menschen am Samstag, 10. August, wieder seinen Weg durch die Quadratestadt bahnt und Zehntausende Besucher anlockt. Doch der CSD ist mehr, er ist politisch. Das betonte auch Oberbürgermeister Peter Kurz. Gemeinsam mit Harald Blaull, dem 1. Vorsitzenden des CSD Rhein-Neckar, und der 2. Vorsitzenden, Sabine Berger, stellte er das Programm vor. Rund 80 Veranstaltungen politischer und kultureller - auch partymäßiger - Natur bilden den Rahmen. Offizieller Beginn ist daher schon am morgigen Freitag, 5. Juli.

Das Motto lautet dieses Jahr "Gleiches Recht für Dich und mich". Blaull: "Wir wollen Schwule und Lesben in Mannheim sichtbar machen. Und wir wollen eine politische Signalwirkung."

Damit trifft er in der Quadratestadt offensichtlich auf offene Ohren. Seit Jahren findet der CSD in Mannheim und Umgebung statt. Der CSD-Rhein-Neckar-Verein in dieser Zusammensetzung organisiert ihn nun zum fünften Mal. Kurz betonte: "Für uns ist der CSD ein wichtiges Datum. Wir verstehen uns als Stadt großer Toleranz, was die Herkunft oder unterschiedliche Lebensentwürfe betrifft." Das diesjährige Motto greife die aktuellen Entwicklungen auf und weise in die Zukunft. "Wir müssen Toleranz und Akzeptanz auch rechtlich stärker verankern."

Und genau da hakte auch Blaull nach. Trotz der Klarheit im Bereich der Verpartnerung, die das Bundesverfassungsgericht kürzlich geschaffen habe, gebe es noch viele Punkte, die verbessert werden müssten. Aus diesem Grund freut er sich besonders auf verschiedene Podiumsdiskussionen im Rahmen des CSD, an denen auch Vertreter aus der Politik teilnehmen. SPD, FDP, Grüne, Linke und Piraten hätten schon ihre Zusage gegeben. "Leider haben wir noch keine Rückmeldung der CDU", bedauerte Blaull.

Zu seinen Highlights neben der Parade, die traditionell den rauschenden Abschluss bildet, gehören auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen, die unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Capitol laufen. Darunter Musik und ein Festival der Travestie. Eine Gala am 2. August im Oststadt-Theater, ein Filmabend, Warm-up-Partys, ein historischer Stadtspaziergang durch Heidelberg zum Thema "Schwul - in Heidelberg?", thematische Spaziergänge durch Mannheim oder diverse Gesprächsrunden reihen sich in den Veranstaltungsreigen des CSD Rhein-Neckar ein.

"Politik und Party schließt sich für uns nicht aus", so Blaull, der auf die offizielle Abschlussparty, die "Himbeerparty CSD-Special" in der Alten Feuerwache, wie auch auf ein Straßenfest des CSD im Ehrenhof des Schlosses hinweist, das dieses Jahr Premiere feiert. Beides steht am 10. August, am Tag der Parade, an. Es wird also wieder bunt - doch ein Blick auf die anderen, nicht so schrillen Angebote könnte sich ebenfalls lohnen.

Fi Info: Das gesamte Programm ist unter www.csd-rhein-neckar.de abrufbar.