RNZ. Moderner, größer, heller: Der Umzug der Mannheimer Tourist-Information stellt ohne Zweifel eine deutliche Verbesserung dar. Zu den neuen Räumlichkeiten kommt auch ein neuer englischer Name: Ab sofort heißt die Tourist-Information "Welcome Center". Die Eröffnung wird am Samstag mit einem Bürgerfest gefeiert.

Weit ist der Weg nicht. Das neue Welcome Center befindet sich nur einen Steinwurf entfernt vom alten Standort im Gebäudekomplex gegenüber, also auf der anderen Seite des Bahnhofsvorplatzes. Das große quadratische "i" an der Außenfassade fehlt noch, und im Inneren sind ein paar kleine Arbeiten zu erledigen, ansonsten sind Center-Leiter Michael Müller und sein Team bereit für den Besucheransturm, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Durch die große Fensterfront und das offenen Raumkonzept wirke das Welcome Center heller und freundlicher. Thomas Töpfer, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtmarketing Mannheim GmbH: "Bisher war die Tourist-Information für eine Stadt wie Mannheim unangemessen und eigentlich nicht vorzeigbar." Schließlich beginne für viele Besucher der Aufenthalt in der Quadratestadt genau hier, deshalb brauche man eine entsprechende Außendarstellung. "Das Schattendasein ist jetzt aber vorbei", schreibt er in der Mitteilung. Mannheims neues Eintrittstor kann sich wahrlich sehen lassen: In der Mitte des Raums dominiert der rote Empfangsschalter - natürlich quadratisch, denn das neue Innendesign führt die gestalterischen Richtlinien des Mannheimer Stadtmarketings weiter. Über einen großen Flatscreen flimmern Informationen zu Veranstaltungen und Impressionen aus der Quadratestadt. Broschüren über Hotellerie und Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Veranstaltungen, Festivals und Freizeitmöglichkeiten finden sich ebenso wie Stadtpläne und Infos zum öffentlichen Nahverkehr.

Besonders beworben wird derzeit die Wittelsbacher-Ausstellung, die am 8. September beginnt und zum Besuchermagnet werden soll. Für Kongress-Teilnehmer gibt es am Schalter einen speziellen Willkommensbereich. Außerdem besteht in der neuen Lounge die Möglichkeit, sich bei einer Tasse Kaffee in Ruhe über Mannheim zu informieren, von den Reisestrapazen zu erholen oder Zeitung zu lesen. Im hinteren Bereich des Welcome Centers kann man sich auch im Internet alles Wissenswerte zur Stadt erfahren.

Doch das Welcome Center soll nicht nur Anlaufstelle für Touristen und Geschäftsreisende, sondern auch für die Mannheimer Bürger sein. Unter anderem deshalb habe man sich auch für den neuen Namen entschlossen. Am Samstag wurde zur Eröffnung gleich mal ein Bürgerfest - unter anderem mit dem Mannheimer Sänger und Schauspieler Rino Galiano - gefeiert.

Fi Info: Das Welcome Center hat von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Rhein Neckar Ticket GmbH hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.