Von Volker Endres

Zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilte die erste Strafkammer am Landgericht einen 40-jährigen Türken. Der Vorsitzende Richter Ulrich Meinerzhagen sah nach elf Verhandlungstagen nicht nur den Vorwurf der Brandstiftung als erwiesen an, er bewertete die Tat des Mannes nicht nur als versuchten Betrug, sondern auch als versuchten Mord in elf Fällen, weil er den Tod der Hausbewohner billigend in Kauf genommen hatte.

Als im März 2013 das Wohn- und Geschäftshaus in der Mannheimer Innenstadt in Flammen stand, sorgte der Brand bundesweit für Aufsehen. Zunächst waren die Ermittlungsbehörden nämlich von einem politischen und möglicherweise sogar ausländerfeindlichen Hintergrund ausgegangen. Immerhin hatte der 40-jährige Geschäftsinhaber von Erpressungsversuchen berichtet, und in dem angebrannten Gebäude waren Parolen von linken kurdischen Terrororganisationen gefunden worden. Der türkische Generalkonsul und auch Oberbürgermeister Peter Kurz hatten den Brandort Tage nach der Tat besucht.

Richter Meinerzhagen nannte zwei Auswirkungen des Anfangsverdachtes: "Die Polizei hat mit besonderer Sorgfalt ermittelt und es erschien auch der Kammer, unabhängig vom Geständnis des Angeklagten, geboten, das Geschehene umfangreich aufzuklären, um auch die letzten Zweifel zu beseitigen."

Erst vor Gericht hatte der 40-jährige Gastronom die gegen ihn erhobenen Vorwürfe eingeräumt, nachdem ihm der Richter bereits zum Prozessauftakt die erdrückende Beweislast verdeutlicht hatte. Bis dahin hatte er stets bestritten, das eigene, gerade knapp ein Jahr zuvor eröffnete Lokal in Brand gesetzt zu haben, um die Versicherungssumme zu kassieren und einen Grund zu haben, vom Franchisevertrag mit einer türkischen Fast-Food-Kette zurückzutreten. "Ich habe mich vor meiner Frau und meiner ganzen Familie geschämt", erklärte er.