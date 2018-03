Von Heike Warlich-Zink

Existenzgründung wird groß geschrieben in Mannheim. Seit Jahren gibt es verschiedene Gründerzentren - angefangen vom Technologiezentrum Mafinex bis zum Gig7, das speziell Frauen bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit fördert. Ab heute sind sie alle unter einem Dach, in der Gesellschaft mg:mannheimer gründungszentren gmbh. Mit dabei auch das Projekt "Made", das professionelle Modeschaffende aus der Metropolregion Rhein-Neckar verbindet: Maßschneiderinnen, Direktricen, Stylistinnen Mode- und Accessoiredesignerinnen, Kostümbildnerinnen, Textiltechnikerinnen, eine Modistin und eine Fashion Art Direktorin bilden den Verbund, dessen Anliegen es ist, die vielschichtigen Kompetenzen der Mitglieder zu verknüpfen, Synergien zu bilden und mehr Aufmerksamkeit auf die kreative Modekompetenz der Region zu lenken.

Gleichzeitig versteht man sich als Kooperationsplattform, von der aus große Aufträge gemeinsam und in der für das jeweilige Projekt idealen Besetzung realisiert werden können. In der "Made-Galerie" in G 7, 22 können nach der Sommerpause ab September wieder die Kreationen "made in Mannheim" besichtigt und erworben werden.

Um die regionale Modebranche noch weiter zu fördern und den Wirtschaftsstandort Mannheim zu stärken, wird nun "Matex" entwickeln. Mit Hilfe von 1,34 Millionen Euro EU- und Landesförderung wird bis zum Sommer 2014 ein eigenes Kompetenzzentrum für die Mode- und Textilindustrie entstehen. In C4, 6 sollen professionelle Ateliers in verschiedenen Ausstattungsvarianten ebenso angeboten werden wie Büroräume, temporäre Arbeitsplätze und ein Ladengeschäft mit Ausstellungsfläche. Über den Onlineshop kann das breit gefächerte Angebot an Maßschneiderei und Designerware ebenfalls vermarktet werden.

"Matex" wird sowohl Existenzgründerinnen professionell beraten als auch bereits in der Modebranche tätige Unternehmerinnen mit gezielter Verkaufsförderung unterstützen. Das zielgruppenspezifische Angebot trägt der Tatsache Rechnung, dass Frauen ihre Firmen anders gründen als Männer und nicht selten parallel zur beruflichen Herausforderung zu Hause das "Familienunternehmen" zu führen haben. Die Beraterinnen, von denen viele selbst einmal Gründerinnen waren, beleuchten daher nicht nur Zahlen, sondern berücksichtigen vor allem die persönlichen Lebenssituationen der Frauen. Ein Konzept, dass im gig7 bereits seit 2002 erfolgreich praktiziert wird.

Mit der Übernahme von gig7 und "Matex" erweitert die Gründungszentren Gesellschaft, die außerdem noch das Mafinex-Technologiezentrum, den Musikpark Mannheim, das Deutsch- Türkische Wirtschaftszentrum, das Alte Volksbad - Creative Business sowie das Clustermanagement Musikwirtschaft betreibt, ihr bundesweit einzigartiges, zielgruppenspezifisches Beratungsangebot für Existenzgründer/innen und junge Unternehmen.

Informationen unter www.mg-gmbh.net