ger. Das Mannheimer Nationaltheater hat in der Spielzeit 2012/2013 rote Zahlen geschrieben. Der nun dem Gemeinderat vorgestellte Jahresabschluss weist einen Verlust von 1,2 Millionen Euro aus. Hauptgrund sind die nicht in dieser Höhe eingeplanten Tarifsteigerungen für die Beschäftigten. Um die eigenen Einnahmen zu erhöhen, sollen noch in diesem Herbst die Eintrittspreise - wie bereits vor wenigen Wochen angekündigt - moderat angehoben werden. Ein erhebliches Kostenrisiko für die Stadt birgt die anstehende Sanierung des Theatergebäudes.

Im Jahresabschluss 2012/2013 stehen beim Nationaltheater Ausgaben von rund 56 Millionen Euro Einnahmen von knapp 55 Millionen Euro gegenüber. Die Finanzierung des Theaterhauses kommt im Wesentlichen aus Zuschüssen der Stadt mit rund 30 Millionen Euro, etwa 13 Millionen steuert das Land bei.

In der Spielzeit 2012/2013 steigerte das Theater seine Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 340.000 auf 5,7 Millionen Euro. Bei den insgesamt 1160 Vorstellungen in allen Spielstätten wurden - ähnlich wie in den Vorjahren - 357.000 Besucher gezählt. Der Verlust von 1,2 Millionen Euro ist im Wesentlichen auf höhere Personalkosten und den Tarifabschluss im Frühjahr 2012 zurückzuführen. Offenbar wurden die Tarifsteigerungen der gesamten letzten Jahre von jeweils zwischen zwei und drei Prozent nicht in dieser Höhe von der Stadt im "Fünfjahresplan" für den Theateretat eingeplant.

Gemeinderäte von CDU und ML übten deshalb Kritik. Der Gemeinderat stimmte dem Jahresabschluss aber mit breiter Mehrheit zu. Mit der ab September angekündigten Erhöhung der Eintrittspreise werden Mehreinnahmen von 300.000 Euro pro Spielzeit erwartet. 2010 begannen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Dach und Gebäude, die 2017 abgeschlossen sein sollen.