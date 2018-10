Bis kommenden Sonntag, 30. Juni, tobt in der Innenstadt vom Wasserturm bis zum Paradeplatz beim mittlerweile 23. Stadtfest wieder einmal der Bär. Und das bei freiem Eintritt. Eröffnet wurde die größte Open-Air-Traditionsveranstaltung in der Metropolregion gestern Nachmittag auf den Kapuzinerplanken von Bürgermeister Michael Grötsch (4.v.r.) und Nationalspieler André Schürrle (3.v.l.) anlässlich des zehnten Geburtstages des ins Stadtfest integrierten Kinderfestes. Das Stadtfest hat am Samstag von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr und das Kinderfest jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der dem Fest angeschlossene Kunsthandwerkermarkt schließt jeweils um 21 Uhr. Foto: vaf