Von Heike Warlich-Zink

Als vor genau zehn Jahren das neue Kinderzentrum im Universitätsklinikum Mannheim eingeweiht wurde, waren damit zugleich die baulichen Voraussetzungen geschaffen, um neben der optimalen ärztlichen Versorgung ein ganzheitliches Konzept zum Wohl des kranken Kindes und seiner Familie umzusetzen. Seit Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie), Kinderchirurgie und Neonatologie in unmittelbarer Nähe zu Frauenklinik und Geburtshilfe unter einem Dach vereint sind, kann über das Medizinische dank kurzer Wege und einer guten Vernetzung der drei Einrichtungen ein umfangreiches Angebot gemacht werden, um für die teilweise schwerstkranken Patienten den Klinikalltag so angenehm wie möglich zu gestalten - und sich um Körper und Seele gleichermaßen zu kümmern. Auf jeder Station steht ein Spielzimmer sowie für das gesamte Kinderzentrum ein Sozialraum, ein Spielplatz und zwei Dachterrassen zur Verfügung.

Jeden Morgen aufs Neue stimmen sich Pflegepersonal und Erzieherinnen ab. Besprochen wird unter anderem, welches Kind aufstehen darf, wer eine Einzelbetreuung braucht, bei wem die Eltern dabei sind oder wer Geburtstag hat. Die Erzieherinnen Angela Behrendt, Irena Jarasius, Ursula Maiorino, Karin Rosentritt und Simone Schaudt-Schreckenberger geben ihrerseits Rückmeldung an den Pflegedienst mit Theresia Elsässer und Angelika Brodhäcker an der Spitze, wenn ihnen bei den Kindern etwas auffällt. "Weil es zum Glück Menschen gibt, die mehr tun als ihre Pflicht, können wir über die ständigen Angebote hinaus Veranstaltungen, beispielsweise mit Märchenerzähler Günter Meder oder Besuche der Klinikclowns, durchführen", so Brodhäcker. Auch die Kinderoase, in der Geschwisterkinder täglich von 14 bis 17 Uhr betreut werden, ist dank der Christlichen Krankenhaushilfe der Caritas-Konferenzen und dem Elternverein Frühgeborene und kranke Neugeborene Mannheim e.V. ein vom Ehrenamt getragenes Projekt. Das beliebte Klinikradio RUMMS geht als Projekt des Gesundheitstreffpunkts Mannheim und eines großen Unterstützerkreises jeden Donnerstag live auf Sendung.

Darüber und über vieles mehr können sich die Besucher am morgigen Samstag beim Fest zum zehnjährigen Bestehen des Kinderzentrums ein Bild machen. Zwischen 9 und 12 Uhr findet im großen Hörsaal (Haus 6, über dem Haupteingang) das Vortragsprogramm mit Themen wie Narkosetechniken bei Kindern oder Milchzuckerintoleranz statt. Zwischen 12 und 17 Uhr können Besucher dann das Kinderzentrum bei einem munteren Fest in den Häusern 30 und 31 erkunden. Beim Bühnenprogramm dabei sind unter anderem die Gruppe "Sing um Dein Leben" (12.15 Uhr), Yvonne Betz (13 Uhr), Claus Eisenmann (13.30 Uhr) und Rapper Christian Beck (15.30 Uhr). Eine große Tombola, Experimente in Zusammenarbeit mit der Klaus Tschira Stiftung sowie Infostände verschiedener Selbsthilfegruppen runden das Geburtstagsfest ab.