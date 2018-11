Von Stefan Hagen

Mannheim. Tausende kleine Lichtpunkte aus Handys rasen durch das weite Rund, unzählige Arme zucken rhythmisch in die Höhe, der Lärm ist ohrenbetäubend. Und mitten in der SAP Arena steht ein Mann, der selbst kaum fassen kann, was seine Fans da für ein Spektakel veranstalten. DJ Bobo ist für einen Moment sprachlos, dann dirigiert er wieder die La-Ola-Welle, die minutenlang durch die Halle schwappt. Der Schweizer wird in Mannheim frenetisch gefeiert, auch nach 25 Jahren im Showgeschäft sind bei ihm keinerlei Abnutzungserscheinungen erkennbar.

DJ Bobo in der Mannheimer SAP Arena - Die Fotogalerie

Ganz im Gegenteil: Mit seiner neuen Show "Mystorial" knüpft er nahtlos an vergangene Erfolge an. Wie stets dreht René Baumann - so sein bürgerlicher Name - dabei am ganz großen Rad. Riesige Bühnenaufbauten, ausgefeilte Technik, Tänzer, die in Fantasiekostümen wie Gummimenschen über die Bühne wirbeln. Da bleibt kaum Zeit zum Luft holen, man weiß eigentlich nie, wo man zuerst hinschauen soll. Aktuell nimmt er seine Fans mit auf eine furiose Zeitreise durch die Jahrtausende, die niemand so schnell vergessen wird.

Dann geht es los: Plötzlich wird es dunkel in der Halle, ein Fahrstuhl "aus der Tiefe" hievt den DJ vor die Augen seiner Fans und schwuppdiwupp findet man sich im Paris des Jahres 1887 wieder. Im Hintergrund wird gerade der Eiffelturm gebaut, vorne ziehen Tänzerinnen in Kostümen nach Art des legendären Moulin Rouge die Blicke auf sich. Die Zeitreise kann beginnen ...

Dabei sorgt vor allem die gigantische Bühne für staunende Blicke. Unglaublich, was hier alles an Aufbauten, Licht- und Videoeffekten geboten wird. Bald ist Paris schon Geschichte - die Reise geht weiter ins alte Ägypten, in die Steinzeit oder in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Dazu wird einfach mal schnell an der Zeitmaschine gedreht, schon dominiert statt des Eiffelturms ein überdimensionaler Pharaonenkopf die Szenerie.

Aber wo soll man nur zuerst hinschauen? Auf den DJ, die Tänzer in ständig neuen Kostümen, die Musiker oder auf die in Sekundenbruchteilen wechselnden Effekte irgendwo auf der riesigen Bühne? Über zwei Stunden lang wird hier ein Feuerwerk abgebrannt, das seinesgleichen sucht. Musikalisch werden keine großen Experimente gemacht: Klar gibt es einige Stücke aus dem neuen Mystorial-Album, im Mittelpunkt aber stehen die großen Hits aus vergangenen Tagen. "Freedom", "There is a Party", "Let the Dream come true" oder "Pray" werden frenetisch gefeiert. Bei "Somebody dance with me" verwandelt sich die Bühne schließlich in eine Straße aus den 1990er Jahren. Vor einem riesigen Graffiti ziehen DJ BoBo und seine Truppe noch einmal alle Register.

Bei allem Erfolg - auch das wird deutlich - ist René Baumann immer ein Star zum Anfassen geblieben. In Mannheim mischt er sich unters Volk, holt einen Fan auf die Bühne, überrascht dessen Freundin mit einem Geschenk - irgendwie hat jeder in der Arena das Gefühl, dass der DJ sein privater Kumpel ist.

Mit "Love is all around" geht schließlich ein äußerst kurzweiliger Konzertabend zu Ende - ein Sonderlob geht noch an die "Greenbeats", ein deutsches Percussion-Ensemble, das herzhaft erfrischend bewiesen hat, wie vielseitig und abwechslungsreich "trommeln" sein kann. Und es gibt ein Wiedersehen: Am 24. Mai 2019 gastiert DJ Bobo mit neuer Show wieder in der SAP Arena.