Mannheim. (pol/sfa) Besucher des "Cro"-Konzerts am heutigen Samstag, 8. November, in der Mannheimer Maimarkthalle werden gebeten einen speziellen Zubringer-Parkplatz zwischen Fertighaus-Center und Autobahn-Parkplatz P 9 zu benutzen.

Wegen des aktuellen Bahnstreiks geht die Polizei von einer erhöhten Verkehrsdichte und einem stark ausgelastetem öffentlichen Personennahverkehr aus. Zudem findet zeitgleich in der SAP-Arena ein Handball-Spiel der Rhein-Neckar-Löwen statt. Zu beiden Veranstaltungen werden jeweils rund 11.000 und 6.500 Besucher erwartet. Gerade in der Zeit ab 17 Uhr bis zum Spiel- beziehungsweise Konzertbeginn ist deshalb mit Verkehrsbeeinträchtigungen in den Veranstaltungsbereichen zu rechnen. Besucher sollten bei der Anfahrt zur Maimarkthalle Verzögerungen einplanen.

Die Polizei bittet darum, sowohl beim Bringen als auch beim Abholen der "Cro"-Fans den Parkplatz aus Richtung Ludwigshafener Straße/ SAP-Arena anzufahren.