Von Jan Millenet

Bereits um die Mittagszeit ist am Samstag die Innenstadt voll. Die kleinen Mäuerchen rund um den Brunnen am Paradeplatz beispielsweise - es gibt kaum mehr Platz. Bis circa 14.30 Uhr, als donnernde Beats schon von Weitem den ersten Wagen der Demoparade des Christopher Street Day (CSD) ankündigt. Die Menschenmenge strömt an die abgesperrten Schienenstrecken, auf denen sich der Zug zwischen Kurpfalzbrücke und Wasserturm entfaltet. Dann wird es richtig laut.

Insgesamt nehmen dieses Jahr rund 50 Gruppen, Parteien und Vereine am CSD teil, mehr als im Vorjahr. Und wieder einmal kämpfen die insgesamt 800 Paradenteilnehmer - Schwule, Lesben, Transgender, Inter- und Transsexuelle sowie Freunde - um Akzeptanz und machen auf sich aufmerksam: Die einen schrill und bunt in Sportwagen posierend, die anderen jubelnd, nicht geschminkt und einfach ganz normal über den glühenden Bordstein tanzend, teils sogar Volleyball spielend. Aus der einen Ladefläche der 40 geschmückten Lastwagen regnet es Süßes, aus dem anderen Kondome.

Rund 75.000 Besucher, so schätzen die Polizei und der Veranstalter, fangen, feiern und tanzen mit. Nicht nur dank des sonnigen Wetters wieder mal ein Erfolg für den Verein CSD Rhein-Neckar, der die Demoparade und das gesamte Programm, das schon im Vorfeld lief, organisiert hat.

"Es sind rund zehn Wagen mehr dabei", sagt Harald Blaull, der Vereinsvorsitzende, erfreut. Besonders darüber, dass wieder so viele Menschen gekommen sind, aber auch die Paradenakteure ein deutliches Plus verbuchen können. Hin und wieder finden sich unter den Zugteilnehmern Personen, die nicht nur feiern, sondern mit Schildern politische Statements abgeben, beispielsweise gegen die Schulpolitik, in der das Thema "Homosexualität" der Meinung vieler nach unzureichend angegangen werde. Wird der CSD also auch politischer? Blaull formuliert es so: "Es wird deutlich, dass er politischer werden muss." Sein Blick richtet sich dabei unter anderem auch auf die Menschen diskriminierende Politik Russlands.

Dennoch steht in Mannheim an diesem Tag das Feiern im Vordergrund. Doch Politik und Feiern sei etwas, das sich nicht ausschließt. "Beim gemeinsamen Feiern kommt man sich näher. Es wird die Lebensfreude deutlich und die Freude, Teil des Ganzen zu sein", sagt der CSD-Vereinsvorsitzende.

Ein Ganzes ist die Regenbogengemeinde am Samstag eindeutig. Viele fallen sich in die Arme. Unzählige Gruppenfotos werden gemacht. Küsschen hier, "Prost" da. Zwischendrin wuseln Kinder herum und sammeln die Bonbons auf oder staunen über die imposanten Drag Queens, die auch dieses Jahr wieder die Blicke auf sich ziehen. Ältere Menschen stehen eher am Rand, um dem Gedrängel zu entgehen und trotzdem etwas zu sehen. Auch viele ausländische Familien lassen sich das Spektakel nicht entgehen, feiern mit. Die ein oder anderen Jugendlichen zeigen auf spottende Weise ihre Präsenz. Ja, es gibt auch diejenigen, die mit dem CSD nicht so viel anfangen können, aber die sind am Samstag eindeutig in der Minderheit.

Blaull ist noch auf etwas anderes stolz: "Erstmals haben Bürgermeister beziehungsweise Vertreter aus den drei Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg den CSD eröffnet." Ein Novum, und das, obwohl es den CSD Rhein-Neckar in der Quadratestadt schon einige Jahre gibt. Neben Mannheims Schultheiß Lothar Quast begrüßt Wolfgang van Vliet von der gegenüberliegenden Rheinseite und der Heidelberger Dezernent für Integration und Chancengleichheit, Wolfgang Erichson, die Menschenmenge. Vor allem Erichson zeigt sich dabei emotional: "Als schwuler Bürgermeister bin ich besonders froh, diesen CSD eröffnen zu dürfen", sagt er vor dem Startschuss.

Die Parade endete etwa zweieinhalb Stunden später am Schlossplatz, der sich bereits während des Umzugs stetig füllt. Dort warten Essens- und Getränkebuden sowie eine große Bühne auf diejenigen, die noch lange weiterfeiern möchten. Auch haben Vereine und Organisationen Stände aufgebaut und informieren Interessenten über ihre Anliegen. Eine große Hüpfburg mit angrenzender Spielwelt kommt bei den Kleinen gut an - das Ganze mausert sich, wie von den Veranstaltern erhofft, zu einem Familienfest. Und da sind sie plötzlich wieder, die donnernden Beats. Dieses Mal von der Bühne, wo nun das Programm beginnt und in einen bunten Abend einleitet.