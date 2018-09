Von Julie Dutkowski

Bis zur Oberbürgermeisterwahl am 14. Juni ist es noch eine Weile hin. Doch bereits jetzt wirft sie ihre Schatten voraus. Der erste Gegenkandidat für Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) steht bereits in den Startlöchern. Christopher Probst, der Vorsitzende der Mannheimer Liste (ML), will im Juni Peter Kurz herausfordern. Von der Mitgliederversammlung ist er noch nicht offiziell genannt worden, aber ja, er möchte kandidieren, bestätigte Probst gestern der RNZ. Hintergrund Zur Person: Christopher Probst

Der 50-jährige Bankkaufmann ist Geschäftsführer der Firma Donauer & Probst Rohrsanierung. Für die ML war Probst lange im Bezirksbeirat Oststadt aktiv. Im Mai wurde er in den Gemeinderat gewählt, im Juli übernahm er den Vorsitz der ML. Sein Vater Hansjörg Probst, Träger des Bloomaulordens, trat 1991 als OB-Kandidat gegen Amtsinhaber Gerhard Widder (SPD) an - er war als Parteiloser von CDU, ML und FDP nominiert. dut



Probst will vor allem mit Themen punkten, die bei den Bürgern sehr umstritten waren oder noch sind. "Wir sind für eine Buga, aber nicht für diese Buga", sagte der 50-jährige Stadtrat. Die umstrittene Riedbahn-Variante sei vor allem wegen der betroffenen Kleingärten problematisch. "Die Kosten explodieren jetzt schon." Dass CDU, Grüne und SPD für eine Vertagung der Entscheidung sind, ist jedoch nicht im Sinne der ML. Das sei reiner Wahlkampf. "Eine entscheidungsreife Vorlage lag schon auf dem Tisch."

Die Mannheimer Liste plädierte immer dafür, als Standort für die Bundesgartenschau 2013 den Flugplatz in Neuostheim unter Einbeziehung des Luisenparks zu prüfen. Mit diesem Vorschlag stand die Fraktion jedoch alleine da.

Auch das umstrittene, fünfte Dezernat will Probst zum Wahlkampfthema machen. Felicitas Kubala (Grüne) wurde im Oktober 2012 mit knapper Mehrheit vom Gemeinderat zur Umweltbürgermeisterin gewählt. Der von SPD, CDU und Grünen extra geschaffene Posten war in der Bürgerschaft sehr umstritten. Auch der Steuerzahlerbund hatte sich in seinem Schwarzbuch kritisch zum zusätzlichen Bürgermeisterposten geäußert.

Dass es für ihn aus kleiner Position heraus gegen den "großen Apparat des Oberbürgermeisters" schwer werden wird, ist Probst klar. Als Parteiloser habe er aber keine Berührungsängste, mit anderen Parteien zu reden, sagte er auf die Frage, ob er als gemeinsamer Kandidat mit anderen Parteien antreten würde. "Ich will keinen Lagerwahlkampf." Er sei für alles offen, so Probst, jedoch nicht für rechtspopulistische Ansichten.

Er wolle den Wählern mit seiner Kandidatur eine Alternative aufzeigen. Eine OB-Wahl ohne ernste Gegenkandidaten, wie sie gerade in Heidelberg stattgefunden habe, "kann einem Demokraten nicht gefallen", so Probst. "Die niedrige Wahlbeteiligung in Heidelberg war sicher für OB Eckart Würzner auch nicht schön."

Der Beliebtheit von Kurz habe die Buga geschadet, ist sich der Stadtrat sicher. "Sie geht mit ihm heim", so Probst. "Er hat sich deutlich positioniert und das schadet ihm jetzt."

Nun sei es zudem an der CDU, sich zu einem Kandidaten zu äußern. "Ich habe einen Stein ins Wasser geworfen, jetzt müssen die anderen reagieren."

Der CDU-Kreisvorsitzende Nikolas Löbel sagte gestern auf RNZ-Anfrage, dass seine Partei erst im Wahljahr entscheiden werde, wie und mit wem sie antrete. "Für mich gibt es keine Denkverbote", so Löbel auf die Frage, ob er sich einen gemeinsamen Kandidaten vorstellen könne. "Klar ist: Die CDU will und wird in diesem Wahlkampf stattfinden."

Chancen gegen Kurz habe man durchaus. Eine aktuelle Umfrage zeige, so Löbel, dass der Rückhalt für den Amtsinhaber bröckele. "Der OB hat viel Vertrauen verspielt in den letzten zwei Jahren. Er hat zu viele Baustellen aufgemacht. Außerdem möchte er zu viele seiner eigenen Themen auf Teufel komm raus durchbringen", so Löbel. "Ich glaube, dass uns ein spannender Wahlkampf bevorsteht."