ger. Wenige Tage nach Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses der Gemeinderatswahl hat bei der Mannheimer CDU die Aufarbeitung der Wahlniederlage begonnen. Bei einem Parteitag im Juli sollen Fehler sowie inhaltliche wie auch personelle Veränderungen diskutiert werden. Konsequenzen bis zum Parteiausschluss drohen jenen CDU-Mitgliedern, die auf der Liste "Mittelstand für Mannheim" gegen die Mutterpartei angetreten sind.

Bei der Konstituierung der Gemeinderatsfraktion am Mittwoch wurde der bisherige Fraktionsvorsitzende Carsten Südmersen einstimmig in seiner Funktion wiedergewählt.

In seiner ersten Sitzung setzte sich der CDU-Kreisvorstand mit dem schlechten Abschneiden bei der Kommunalwahl auseinander, das den Christdemokraten einen Verlust von 2,7 Prozent der Stimmen und drei Sitzen im Gemeinderat beschert hatte. "Uns ist es nicht gelungen, den Wählern zu vermitteln, wofür die CDU in Mannheim steht", räumen Südmersen und der Kreisvorsitzende Claudius Kranz übereinstimmend ein. "

Da wir unser Wahlziel stärkste Fraktion im Gemeinderat zu werden verfehlt haben, müssen wir die Gründe hierfür in einem Parteitag mit allen Mitgliedern diskutieren", strebt Kranz Ursachenforschung auf breiter Basis an. Im Gespräch ist auch die Gründung einer eigenen CDU-Geschäftsstelle in Mannheim. Bislang wurde die Arbeit von Heidelberg aus koordiniert.

Heftigen Zorn der Mannheimer CDU hatten sich drei Parteimitglieder zugezogen, die bei der Kommunalwahl mit einer eigenen Liste als "Mittelstand für Mannheim" angetreten waren. Mit 1,4 Prozent der Stimmen gelang es dem Gründer der Liste, Wolfgang Taubert, sogar einen Sitz im Gemeinderat zu holen. Die abtrünnigen CDU-Mitglieder müssen nun mit einem Parteiausschlussverfahren rechnen. Einstimmig von der Gemeinderatsfraktion in seiner Funktion bestätigt wurde der bisherige Vorsitzende Carsten Südmersen. Der 48-jährige kündigte dabei für die nächsten fünf Jahre eine stärkere Profilierung der CDU-Fraktion an.