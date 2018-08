Mit dem Bürgerentscheid pro Bundesgartenschau schien Ruhe in das auf dem Gelände der Spinelli-Barracks (Vordergrund) und Teilen der Feudenheimer Au (Hintergrund) geplante Projekt gekommen zu sein, doch jetzt erhebt die Bürgerinitiative 'Keine Buga 2023' Klage. Foto: vaf

Von Gerhard Bühler

Dass Unterlegene in einer politischen Auseinandersetzung im Fall einer Wahlniederlage versuchen, mit juristischen Mitteln doch noch eine Entscheidung in ihrem Sinne zu beeinflussen, ist mittlerweile nichts Neues mehr. Nun wollen auch Mitglieder der Bürgerinitiative "Keine Buga 2023" auf diesem Weg gegen den Bürgerentscheid zur Bundesgartenschau vorgehen. Sie haben den Heidelberger Rechtsanwalt Dr. Uwe Lipinski beauftragt, Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe zu erheben.

Die Bürgerinitiative sieht insbesondere das Sachlichkeitsgebot verletzt, da nach ihrer Auffassung die Darstellung des Sachverhalts und Information der Bevölkerung seitens der Stadtverwaltung viel zu einseitig waren. Wie es heißt, sollen in der Klageschrift "viele und schwere Verstöße gegen das Sachlichkeitsgebot geltend gemacht werden, da die Stadt mit städtischen Ressourcen - nicht nur in der Informationsbroschüre - völlig einseitig Partei zu Gunsten der Buga-Befürworter Partei ergriffen hat".

Mit ihrer Anfechtungsklage will die Bürgerinitiative zum einen prüfen lassen, ob das Verhalten der Stadtverwaltung im "Wahlkampf" rechtens war. Daneben soll auch die Fragestellung des Bürgerentscheids vom 22. September auf ihre Zulässigkeit geprüft werden. Wie Lipinski formuliert, "könnte diese eventuell auf einen unmöglichen Zweck gerichtet gewesen sein, wenn die geplanten Eingriffe in das Landschaftsschutzgebiet ,Feudenheimer Au' rechtlich nicht zulässig sind". Daneben soll auch ein möglicher Verstoß gegen den Grundsatz der Abstimmungsrechts-Gleichheit in Bezug auf die Teilnahmeberechtigung der EU-Ausländer geprüft werden.

Beschwerden von Buga-Gegnern über die eindeutige Positionierung und Werbung der Stadtverwaltung für die Bundesgartenschau 2023 hatte es schon vor der Wahl in der heißen Phase der öffentlichen Diskussion gegeben. Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hatte auf diese Vorwürfe schon damals öffentlich Stellung bezogen. "Es besteht hier, anders als bei einer Wahl, keine Verpflichtung zur Neutralität", betonte Kurz. Vielmehr habe die Verwaltung den Auftrag, Beschlüsse des Gemeinderats umzusetzen und auch dafür zu werben. Im Gemeinderat war die Durchführung der Buga zuvor mit einer Mehrheit von 75 Prozent beschlossen worden.

"Es besteht ein Sachlichkeitsgebot, das heißt, wir müssen die Argumente für und gegen eine Bundesgartenschau sachlich korrekt darstellen. Aber die Verwaltung und auch der Oberbürgermeister dürfen klar Position beziehen", verwies Kurz in diesem Zusammenhang auf Regelungen der Gemeindeordnung. Die Stadt habe dies mit der Informationsbroschüre und Website getan, den Bürgern seien dort aber auch die Argumente der Gegner erläutert worden.

Andererseits finde er die Klage der Bürgerinitiative "sehr bedauerlich". Die Funktion des Bürgerentscheids, mit einer verbindlichen Entscheidung zur Befriedung beizutragen, scheine sich offenbar nicht zu erfüllen, sagte Kurz.