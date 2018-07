Aus bislang ungeklärter Ursache ist in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt in der Nacht zum Samstag ein Brand ausgebrochen. Zwei Männer kamen ums Leben. Das Haus mit zehn Mietwohnungen musste evakuiert werden. Foto: Priebe

Mannheim. (dut) Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neckarstadt in der Nacht zum Samstag mit zwei Toten suchen heute Experten der Polizei nach der Brandursache. Bei dem Feuer waren der 49-jährige Wohnungsinhaber und ein Besucher gestorben. Der Besucher, dessen Identität noch unklar ist, ist am Sonntag in der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen gestorben. Ein 57-jähriger Mann, ebenfalls ein Besucher des Wohnungsinhabers, liegt derzeit schwer verletzt in der Intensivstation. Eine vierte Person wurde leicht verletzt.