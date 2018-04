Mannheim (pol) Das Pflegepersonal der Universitätsklinik Mannheim entdeckte am Donnerstag, 13. März, um 21 Uhr ein Feuer in einem Krankenzimmer auf der onkologischen Station. Laut Polizeibericht brannten in dem Zimmer der Vorhang und ein Rollstuhl. Das Krankenzimmer war zum dem Zeitpunkt mit zwei Patientinnen belegt.

Das Pflegepersonal konnte beide Frauen aus dem Zimmer retten und das Feuer noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr Mannheim löschen. Durch die starke Rauchentwicklung musste jedoch die komplette Station geräumt und insgesamt 24 Patienten auf andere Stationen innerhalb der Klinik verlegt werden.

Durch das Feuer erlitt eine Krankenschwester eine Rauchgasvergiftung und musste ambulant behandelt werden. Die Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.