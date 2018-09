Rund 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche wird künftig das neue Porsche-Zentrum an der Autobahn haben, jetzt wurde erst einmal Richtfest gefeiert. Foto: vaf

ger. Wer derzeit von Mannheim auf der Autobahn A 656 nach Heidelberg unterwegs ist, dem fällt in Höhe der Ausfahrt Seckenheim unweigerlich ein markantes Bauprojekt ins Auge. Seit Anfang des Jahres wächst hier unter Hochdruck der Neubau des Sportwagenzentrums Penske empor. Jetzt wurde Richtfest, gefeiert, bereits im Dezember soll der Umzug ins neue Haus über die Bühne gehen.

Eher ungewöhnlich für einen Zweckbau, fällt vor allem die halbrunde Form des vorderen Gebäudeteils mit seinen hohen, weit auseinander stehenden Pfeilern auf. Im großen, repräsentativen Ausstellungsraum werden künftig edle Sportkarossen auf Käufer warten. Die halbrunde, in metallischem Grau verkleidete Außenfassade wird dabei zweifellos als Blickfang für die Vorbeifahrenden der nahen Autobahn wirken. Sie ist gestaltet nach den für jede neue Niederlassung geltenden Corporate Design-Vorgaben der Porsche AG.

"Mit 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind wir auch für alle neuen Modelle gerüstet", zeigte sich Geschäftsführer Christian Boe in freudiger Erwartung des neuen Hauses, das "eines der besten und fortschrittlichsten Porsche-Zentren weltweit sein wird".

Die gesamten Dimensionen des Neubaus mit einem Investitionsvolumen von zwölf Millionen Euro sind mit einer Länge von 100 Metern und zwölf Metern Höhe beträchtlich. Auf drei Stockwerken finden weitere Ausstellungsräume, Büros und Werkstätten für rund 60 Mitarbeiter Platz. Besonderen Wert werde auch auf Nachhaltigkeit gelegt, verwies Boe auf die Unterschreitung der Energie-Einsparverordnung und den ausschließlichen Einsatz von LED-Beleuchtung.

"Das Gewerbegebiet Friedrichsfeld-West hat sich toll entwickelt", stellte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch mit Stolz fest, dass inzwischen 90 Prozent der Flächen vermarktet seien. Das Porsche-Zentrum sei ein "Anziehungspunkt mit überregionaler Ausstrahlungskraft". "Es war kein leichter Weg", spielte Grötsch auf Auseinandersetzungen an, die sich 2011 im Anschluss an Kritik des Gestaltungsbeirats an Aspekten des Erscheinungsbilds entzündet hatten. Dies habe aber jetzt ein gutes Ende genommen.