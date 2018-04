Von Heike Warlich-Zink

Die Natur ist raffiniert und macht uns vieles vor. So ist die akustische Kamera vom exzellenten Hörsinn der Eulen inspiriert, eine spezielle, den Kraftstoffverbrauch reduzierende Beschichtung für den Schiffsrumpf wurde abgeschaut von einem Schwimmfarn, der Luft unter Wasser halten kann: "Sogar das Fliegen haben wir von ihr gelernt", erklärt Reiner Bappert, Projektleiter der neuen Bionikausstellung im Technoseum.

Am heutigen Donnerstag, 21. November, wird sie eröffnet und zeigt, wie in der Natur teilweise über Jahrmillionen hinweg erprobte Konstruktionen und Prinzipien modifiziert technisch genutzt werden können. Die Bekannteste ist wohl der Lotuseffekt. Doch auch ein kleiner Käfer, der mit seinen Minirezeptoren Hitze erkennen und Waldbrände über Kilometer hinweg aufspüren kann, ist in den Fokus der Entwickler geraten. Was dem Insekt zur Arterhaltung dient, war ihnen Vorbild für einen Feuermelder, der inzwischen zum Patent angemeldet ist. Sauggreifer nach dem Prinzip der Kraken könnten künftig im Automobilbau zum Einsatz kommen.

Das quer zur Laufrichtung angeordnete Schuppenkleid des Sandfisches, das trotz blitzschnellem Schlängeln durch den Wüstensand keine Abnutzungserscheinungen zeigt, birgt Anwendungspotenzial für die sandsturmresistente Fotovoltaikanlage. Inspirieren ließen sich die Forscher auch bei der Einparkhilfe für Autos, indem sie das Sonarsystem der Fledermaus zugrunde legten.

Die Planungen für die neue Schau laufen bereits seit der Bionikwanderausstellung vor zehn Jahren. Konkret wurde das Ganze dann in den letzten zwei Jahren und konnte mit Unterstützung der Fuchsfamiliengesellschaft, der TÜV Süd Stiftung und der Wilhelm-Müller-Stiftung umgesetzt werden. Die Sponsoren haben dabei durchaus die Fachkräfte von morgen im Blick. So soll die Bionikausstellung zum einen junge Menschen für Technik und Naturwissenschaften begeistern und zum anderen Lehrkräften in den sogenannten MINT-Fächern als Fortbildungszentrum dienen. "Was wir hier zeigen, ist so in keinem Schulbuch zu greifen", kündigt Museumsdirektor Hartwig Lüdtke die neue Dauerausstellung als Teil eines umfassenden Überarbeitungskonzeptes auf Ebene F an. Neben der Bionik sollen dort auch Stationen zum Automobilbau, zur Kommunikation und zur Energie eingerichtet werden.

Das Zeug, zum Star der Ausstellung zu werde, hat ohne Zweifel ein knapp 60 Zentimeter großer, rund fünf Kilogramm schwerer Roboter. Das sympathische Kerlchen kann laufen, die Hüften kreisen lassen, Kniebeugen machen und sogar sprechen.

Info: Der kleine Mann hat noch keinen Namen. Bis zum 15. Dezember können Namensvorschläge direkt in der Ausstellung oder per E-Mail unter info@technoseum.de eingereicht werden. Die Bionikausstellung im Technoseum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.