Von Gerhard Bühler

In der Bauwirtschaft kommen erste spanische Fachkräfte in der Metropolregion an. Angeworben vom Verband der Bauwirtschaft in Nordbaden trafen 17 junge Männer aus allen Regionen Spaniens in Mannheim ein. Während des Begrüßungswochenendes gab es ein erstes Kennenlernen der künftigen Arbeitgeber sowie einen Ausflug in die Region.

Viele Baufirmen suchen derzeit Facharbeiter und Auszubildende, ohne dass sich dieser Bedarf derzeit auf dem heimischen Arbeitsmarkt decken lässt. Im nordbadischen Verband der Bauwirtschaft entstand der Gedanke, sich dazu in dem von großer Arbeitslosigkeit geprägten Spanien umzusehen. Die Suche mit Unterstützung der Außenhandelskammer in Madrid war ein voller Erfolg. Auf Anzeigen meldeten sich mehr als 200 Facharbeiter und 22 Lehrlinge. "Unsere Mitgliedsfirmen, darunter kleinere und größere Bauunternehmen auch aus Mannheim und dem Odenwald, haben zunächst etwa 30 neue Mitarbeiter gesucht", informiert Verbandssprecherin Wiebke Zuschlag.

Eine entscheidende Rolle im ganzen Verfahren spielten jedoch Mitglieder des Spanischen Kulturvereins Mannheim. Vom Bauverband um ihre Unterstützung gebeten, reisten Vereinsvorstand Miguel Angel Herce mit Kassenwart Antonio Pórtoles nach Madrid und halfen bei der Auswahl der Bewerber. Beide Männer leben und arbeiten seit mehreren Jahrzehnten in Mannheim und kennen die deutsche Sprache und Mentalität ebenso wie die ihrer spanischen Urheimat. Ihre Aufgabe bestand darin, den Auswanderungswilligen klar zu machen, was ein Wechsel nach Deutschland ohne Sprachkenntnisse bedeutet.

Für den Beginn der Arbeit auf dem Bau sehen die Firmenvertreter hier kein Problem, parallel dazu sollen Sprachkurse am Abend angeboten werden. Drei mitgereiste Lehrlinge müssen in einem vorgeschalteten Praktikum für die Berufsschule Deutsch lernen. "Einige haben sehr viel Willen gezeigt", glauben Herce und Pórtoles, dass viele der von ihnen Ausgesuchten den Sprung nach Deutschland schaffen. Wie Félix Ahedo Raluy, Baukranführer und Betonbauer aus Navarra, seit Februar arbeitslos. Er habe keine Familie und nicht vor, nach Spanien zurückzukehren, sagt der 36-Jährige. Javier Sánchez Fuentes kommt aus der Nähe von Valencia, hat Frau und zwei Kinder. Er ist seit einem Jahr arbeitslos. "Wenn es gut läuft, kommt die Familie nach", sieht auch der Betonbauer seine Zukunft in Deutschland.

Der Kulturverein wird die Neuankömmlinge weiter betreuen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern.