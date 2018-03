Von Gerhard Bühler

Nicht nur mit der Einführung eines dritten und strengen Sparprogramms, auch durch die kreative Erfindung neuer Steuern will die Mannheimer Stadtverwaltung offenbar die drohende finanzielle Schieflage abwenden. Vorgeschlagen wird, in der Stadt künftig eine Abgabe für "Vergnügungen sexueller Art" zu verlangen. Im Hauptausschuss traf dieser Vorstoß nicht nur auf Zustimmung. SPD und Grüne äußerten ihre Befürchtung, dass diese Last am Ende allein den Prostituierten aufgebürdet wird. Da die Fraktionen noch Diskussionsbedarf anmeldeten, wurde die Entscheidung vertagt.

Ab 2016 soll die Steuer für "Vergnügungen sexueller Art" eingeführt werden, erklärte Stadtkämmerer Christian Specht (CDU). Die Einnahmen sollen künftig die klamme Stadtkasse füllen. Specht rechnet mit einem jährlichen Ertrag von 270.000 Euro. Zum Schutz der Prostituierten sollen diese aber keine Steuer zahlen. Die Verwaltung habe sich mit Fachleuten beraten, erläuterte Specht. Vorbild sei die Landeshauptstadt Stuttgart.

Besteuert werden sollen Bordelle, Bars sowie Sauna-, FKK- und Swingerclubs. Dazu Sexkinos sowie gewerbliche Aufsteller von Kabinen und Geräten zum Vorführen von Sex- und Pornofilmen. Zur Bemessung der jeweils fälligen Steuer sollen Flächengrößen der Etablissements, Zahlen von Sitzplätzen oder Kabinen herangezogen werden.

CDU-Fraktionschef Carsten Südmersen signalisierte die uneingeschränkte Zustimmung seiner Fraktion. ML-Stadtrat Roland Weiß kritisierte, dass es der Verwaltung nur ums Geld gehe. Vielmehr sollte Ziel des Vorhabens sein, die sexuellen Dienstleistungen zu reduzieren. Auch die Vorlage räumt ein, dass man angesichts der Erfahrungen in anderen Städten nur sehr begrenzt an diesen Effekt glaube. Die Steuer könne aber immerhin dazu beitragen, dass sich keine neuen Rotlichtbetriebe in Mannheim ansiedeln wollen.

Nachdenklich über die Konsequenzen einer Sexsteuer äußerten sich SPD und Grüne. "Wir tun uns sehr schwer mit dieser Vorlage", sagte SPD-Stadträtin Marianne Bade. Die Erfahrungen an anderen Orten seien sehr begrenzt. "Wir befürchten, dass die Lasten am Ende doch wieder auf die Prostituierten umgelegt werden", so Bade. "Die Frage ist, wer die Steuer bezahlt", sagte Grünen-Sprecher Dirk Grunert. Auch innerhalb seiner Partei gibt es Bedenken. Grunert glaubt nicht, dass "am Ende wirklich die Bordellbetreiber diejenigen sind, die die Rechnung zahlen". Vielmehr werde sich die Situation vieler ausgebeuteter Prostituierten noch verschlechtern, da sie auch noch die Steuer erarbeiten müssten.

Anders sieht dies die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Zahra Deilami: "Wir bekommen durch die Steuer die Möglichkeit, etwas für die Prostituierten zu tun." Im kommenden Jahr würden zudem durch Bundesgesetze einige neue Pflichtaufgaben auf die Stadt zukommen. Nachdem auch SPD-Sprecher Ralf Eisenhauer weiteren Beratungsbedarf seiner Fraktion anmeldete, wurde die Entscheidung über die Einführung der Sexsteuer in die nächste Gemeinderatssitzung vertagt.