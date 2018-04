Von Gerhard Bühler

Mit ihren Bürgerforen zur Konversion lädt die Stadt in unregelmäßigen Abständen die Bevölkerung zur Diskussion und Mitwirkung ein. Bei der dritten Veranstaltung dieser Reihe am Samstag gab es konkrete Informationen über die bereits laufenden Entwicklungen auf den Flächen der Turley-, Taylor- und Hammonds Kasernen. Großthemen waren der Grünzug Nordost und die Möglichkeiten von Kulturangeboten auf Konversionsflächen. Sowohl mit dem Publikumsinteresse wie der Qualität der Gespräche zeigten sich die Veranstalter zufrieden.

Ein etwas anderes Konzept als bisher präsentierte die Stadt im Forum und Café des Nationaltheaters. Hier konnten interessierte Bürger an fünf Tischen zu den jeweiligen Themen mit kompetenten Gesprächspartnern diskutieren, sich aktuelle Informationen holen und in lockerer Runde ihre Meinung austauschen.

Mit dem zwanglosen Wechsel der Tische war es möglich, bei jedem Thema mitzureden. Zu den Themen waren in Sachen Konversion engagierte ehrenamtliche "Zukunftslotsen", Mitarbeiter der Geschäftsstelle "Konversion" sowie der mit der Umsetzung betrauten städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP vor Ort, dazu Mitglieder der Fachgruppe für kulturelle Stadtentwicklung und des Runden Tischs "Wohnen".

Nach Schätzung der Veranstalter kamen über die drei Stunden andauernde Veranstaltung rund 300 Besucher. Wie Silke Putzke, die vor zweieinhalb Jahren aus beruflichen Gründen nach Mannheim gezogen war und nach eigener Aussage bisher bis auf den Bürgerentscheid nicht viel von der Konversion mitbekommen hat. "Ich bin das erste Mal bei so einer Veranstaltung und will mich ehrenamtlich für die Buga und den Grünzug engagieren". Ein großer Park oder eine Grünfläche sei in einer Stadt einfach "total wichtig", verwies sie auf den Englischen Garten in München oder den Central Park in New York. "Es waren einige da, die heute zum ersten Mal mit dem Thema Konversion in Kontakt kamen", stellte auch Tobias Dünkel von der Geschäftsstelle "Konversion" erfreut fest.

Vor Journalisten zeigten sich die Veranstalter mit dem Erfolg des Bürgerforums zufrieden. "Wir hatten viele Interessierte, die nachgefragt und sich informiert haben", meinte BImA - Vertreter Bastian Memmeler. Die "Bundesanstalt für Immobilienaufgaben" ist dabei, das sieben Hektar große Hammonds-Gelände unter Vorgaben direkt zu vermarkten. Entstehen sollen attraktive Wohnungen für Familien. Sehr viele Nachfragen gab es zum Projekt "E-Mobility" für Mannheim und der Versuchsstrecke auf "Taylor", wie Zukunftslotse Hans-Joachim Schröder berichtete. "Viele Besucher hatten keine Ahnung, was wir mit unserem Konzept der E-Mobility alles vorhaben", stellte er beträchtliche Informationsdefizite fest.

Reger Betrieb herrschte auch am Arbeitstisch für Kultur. Hier stellte Klaus Scholl von der Initiative "Akku" die Idee der Kunst- und Arbeitshöfe für Spinelli vor. "Wir waren erstaunt über die positiven Reaktionen", fiel sein Fazit des Forums ebenso zufrieden aus wie für Juliane von Bieberstein von der Gruppe "13 ha Freiheit", die großes Interesse am Thema Wohnen und den neuartigen Wohnprojekten in "Turley" verzeichnete.

"Ich sehe eine klare Entwicklung der Bürgerforen seit ihrem Beginn", stellte Oberbürgermeister Peter Kurz in seinem Fazit den Übergang von anfänglich vielen Ideen hin zu konkreten Projekten und Arbeitsplattformen fest, an denen sich Interessierte beteiligen können.

Alle Ziele zum Thema Wohnen sollen für die Konversionsflächen im 2014 erscheinenden "Weißbuch III" konkretisiert werden, kündigte Kurz an.