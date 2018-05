Mannheim. (dut) Fast täglich meldet die Polizei neue Autoaufbrüche in der Stadt. Erst am Dienstag meldete sie drei Fälle aus einem Parkhaus in der Innenstadt. Einen vorläufigen Höhepunkt bildeten die Weihnachtsfeiertage mit 36 Autoaufbrüchen. Nun gibt es erste Erfolge bei der Suche nach den Tätern und zwei Festnahmen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Mannheim gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, sitzen zwei junge Männer seit Sonntag in Untersuchungshaft, weil sie für mehrere Autoaufbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein sollen. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren stehen im dringenden Verdacht, am Samstagmorgen im Bereich des K-Quadrats die Scheibe eines Audi A5 eingeschlagen zu haben, um Wertsachen aus dem Fahrzeug zu stehlen. Nachdem ein Zeuge sie bemerkt hatte, flüchteten die Beschuldigten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die die jungen Männer in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festnehmen konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sie für weitere Autoaufbrüche verantwortlich sein könnten. Die jungen Männer sollen gemeinsam in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Stadtteilen Jungbusch und Innenstadt auf die gleiche Art und Weise in mindestens zehn weitere Fahrzeuge eingedrungen sein, um aus diesen Geld oder Wertgegenstände zu stehlen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sie sollen außerdem mit einem gestohlenen Schlüssel ein Fahrzeug entwendet haben. Die beiden Männer wurden nach der Vorführung beim Haftrichter in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Schon am Dienstag hatte die Polizei einen Fahndungserfolg vermelden können: Gegen einen 32-jährigen, aus Marokko stammenden Mann wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen. Er soll - gemeinsam mit einem flüchtigen Komplizen - am frühen Sonntagmorgen in der Neckarstadt mindestens ein Auto aufgebrochen haben.

Bei der Fahndung nach dem flüchtigen mutmaßlichen Komplizen des Täters wurden in Tatortnähe außerdem noch zwei weitere aufgebrochene Autos festgestellt. Die Polizei prüft, ob der 32-Jährige für weitere Taten verantwortlich ist. Die Polizei geht davon aus, dass bei den Autoaufbrüchen verschiedene Täter am Werk sind.